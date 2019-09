UPTERDAM - nové mesto na mape

UPTERDAM vyrastie 8. októbra 2019 v Starej tržnici v Bratislave ako samostatné mesto pod patronátom Mateja „Sajfu“ Cifru. Keďže e – commerce nepozná hranice, zabudnite na ne a spoznajte na jednom mieste ľudí, ktorí zmýšľajú rovnako ako vy. Nové kontakty, rady, inovácie a vychytávky sú tou správnou kombináciou pre nakopnutie vašich vízií.

Počas celého dňa nasajete množstvo informácií od svetových spíkrov, prostredníctvom networkingu, či od profesionálov, ktorí vám ukážu možnosti smerovania vášho obchodu a plánov. Potrebujete konkrétnu radu? Profesionáli z asociácií e-shopov z CEE regiónu nájdu odpoveď aj na vaše otázky.

Toto je explózia, ktorá na vás čaká, no my chceme aby ste si to poriadne užili, preto budete mať k dispozícii aj chill out, množstvo skvelého jedla a podvečer možnosť vyskúšať projekt up! city, ktorý je zamerané na mobilitu a nové technológie – spoznajte aj vy bratislavské uličky v elektrickom Volkswagen e – up!

Celodenný program zavŕši večerná Upterparty pod taktovkou DJ – a Milana Lieskovského, kde na vás okrem skvelej hudby, čaká aj špeciálna prednáška od exkluzívneho hosťa zo spoločnosti Google.

Staňte sa aj vy občanom prvého e – commerce mesta na svete! Využite to, čo vám ponúka, pretože je to výnimočná kombinácia všetkého čo potrebujete pre seba a svoj biznis.

UPTERDAM je miesto, kde sa spoja kultúry, národy, všetky vekové kategórie, odbornosť, pokrok, ale aj zábava a ľudskosť. Vybudujme spoločne nové mesto na mape.

Viac informácií na tickpo.sk

