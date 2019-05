Čo sa deje so slovenskými zemiakmi?

Konzumujeme menej, ako by sme mali

Od roku 1993 klesla spotreba zemiakov na jedného obyvateľa na Slovensku približne o 50 kg. Dnes skonzumuje každý Slovák v priemere 50 kg zemiakov ročne. U našich českých susedov je to až o 25 kg viac.



Jozef Zruban, obchodný riaditeľ spoločnosti Zeleninárska, hovorí: „Pokles spotreby zemiakov má na svedomí hlavne zmena stravovacích návykov. Je potrebné, aby si ľudia uvedomili, aké veľké následky na ich zdraví zanecháva nekvalitné stravovanie založené na konzervantoch a zložkách, ktorých pôvod si nemajú ako skontrolovať.“ Zmieňuje tiež výživovú hodnotu zemiakov: „Okrem energetickej hodnoty sú zemiaky prirodzeným zdrojom vitamínu C. Najnovšie vedecké štúdie potvrdili dokonca fakt, že zemiaky obsahujú nielen dobre stráviteľný škrob, ale aj ten rezistentný, ktorý sa zaraďuje k vláknine. A vláknina je pre náš organizmus, samozrejme, nevyhnutná.“ Zemiaky tiež obsahujú množstvo antioxidantov, dôležitých vitamínov a draslíka. Všetky spomínané zložky sa do organizmu najlepšie vstrebávajú pri konzumácií zemiakov v šupke.

Pokles v predaji zemiakov komentuje aj obchodný reťazec Kaufland: „Z nášho pohľadu vnímame pokles v predaji zemiakov v poslednom období najmä kvôli vysokej cene. Tá vyskočila hore z dôvodu slabšej úrody v minulom roku,“ udáva Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Okrem ceny má však pokles predaja zemiakov na svedomí aj zmena životného štýlu Slovákov.

V roku 2018 bola veľmi slabá úroda výsledkom nepriaznivých podmienok a ceny zemiakov dosiahli doposiaľ najvyššiu úroveň. „Práve dlhodobá priemerná cena robí zo zemiakov najdostupnejšiu potravinu, kde pomer ceny a použitie nemá konkurenciu. Stačí však 1 rok z 10, kedy nastane výpadok produkcie, a ten spôsobí, že zemiaky sú oveľa drahšie, než sú zákazníci zvyknutí a predaj klesá,“ vysvetľuje Jozef Zruban.

Naša sebestačnosť v pestovaní klesá

Podľa údajov Zväzu zemiakarov a zeleninárov Slovenska (ZZZS) výrazne kolíše aj sebestačnosť (pomer produkcie zemiakov v SR k domácej spotrebe) v pestovaní tejto plodiny. V priebehu dvoch posledných rokov sa znížila takmer o 13 %. Súčasné zberové plochy na Slovensku zaberajú 7 449,4 hektárov, pre porovnanie v Českej republike až 23 000 hektárov.

Prehľad sebestačnosti, údaje v [%]

Sledované roky 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Sebestačnosť SR 55,78 58,99 51,40 60,88 48,20 Sebestačnosť ČR 69,1 79,3 65,6 77,5 78,5

Zdroj: ZZZS

Podľa Jozefa Šumichrasta zo ZZZS sa zemiaky stali pre slovenských poľnohospodárov okrajovou plodinou. „V negatívnom zmysle k tomu prispieva ekonomika výroby a pokles dopytu po našich zemiakoch, ktorý ide ruka v ruke s uprednostňovaním lacnejších zemiakov z dovozu a polotovarov,“ vysvetľuje.

V Českej republike podporujú pestovanie zemiakov rôzne dotačné programy a snaha o získanie prostriedkov z EÚ práve na podporu citlivých plodín. O tom, ako by to mohlo fungovať na Slovensku, Šumichrast hovorí: „Je potrebné sa zamerať na integrovanú produkciu a budovanie nových skladov. Pomôcť môžu, ako to vidíme už na príklade pestovateľov ovocia a zeleniny, aj organizácie výrobcov. Spojenie viacerých drobných pestovateľov výrazne pomáha odbytovať produkciu do obchodných reťazcov, pretože sú schopní tvoriť väčšie objemy, ktoré obchodné reťazce požadujú.“ Za dôležité považuje aj zamerať sa v produkcii na také odrody zemiakov, o ktoré majú slovenskí zákazníci záujem.

Čo na to obchodné reťazce?

Trendy ukazujú, že obchodné reťazce sú slovenským potravinám, a teda aj zemiakom, naklonené. Pre Kaufland je dôležitá spolupráca s pestovateľom, ktorý je schopný pravidelne dodávať slovenské zemiaky. Takým je momentálne aj spoločnosť Zeleninárska, ktorá pre reťazec pestuje zemiaky na ploche približne 1 050 hektárov. Vďaka spolupráci môže reťazec zákazníkom ponúknuť kvalitné zemiaky zo Slovenska takmer počas celého roka.

„Zákazníci u nás nájdu slovenské zemiaky šalátové, prílohové či zemiaky na výrobky. Je pre nás dôležité, aby naši zákazníci mali prístup k slovenským zemiakom, k plodine, ktorá je so Slovenskom odjakživa spätá. Sortiment slovenských zemiakov by sme chceli rozšíriť, napríklad o fialové zemiaky, ktoré momentálne dovážame z Francúzska, pretože u nás sa zatiaľ vo veľkej miere nepestujú,“ vysvetľuje Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Čo sa teda deje so slovenskými zemiakmi? Dá sa povedať, že čakajú, kým ich znova objavíme. Obchodné reťazce ako Kaufland v spolupráci so slovenskými pestovateľmi už svoju prácu začali.

