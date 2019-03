OMV ponúka kávu so sebou aj do opakovane použiteľných porcelánových pohárov

Zdroj: OMV

Milovníci chutnej kávy a ľudia, ktorí dbajú o životné prostredie by mali zbystriť pozornosť. OMV Slovensko prináša novinku pre tých, ktorí si radi vychutnávajú horúci nápoj aj na cestách. Už od marca si motoristi budú môcť dopriať chutnú VIVA CAFE z OMV aj z porcelánových pohárov nie len v priestoroch čerpacej stanice, ale naplno si užiť jej chuť i vôňu aj pri kúpe kávy so sebou. Do predaja sa totiž dostávajú nové špeciálne porcelánové VIVA poháre určené na horúce nápoje.