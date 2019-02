„Som šťastný človek a veľmi si to vážim“ Whisky - prečítajte si rozhovor so spevákom Slobodnej Európy

Výročie oslávi 30 rokov tour 2019 a Miloslav „Whisky“ Láber v rozhovore približuje, ako tie tri dekády vníma.

Ako vyzerá aktuálne Tvoj život?

Za posledné roky sa stalo hlavnou náplňou môjho života cestovanie. Cestujem na stále nové miesta a robím z týchto ciest cestovateľské kiná. Chodievam tiež s kamarátmi a známymi na výpravy na terénnych autách po Gruzínsku, Kirgizstane, Srí Lanke, či USA. Lietam na športových lietadlách, chodím na hory, hrám koncerty s kapelou. Žijem na samote na kopaniciach, kde je ešte stále kľud a ticho, snažím sa ustrážiť, aby mi ostávalo dosť voľného času a podarilo sa mi zariadiť si život tak, že nemusím robiť nič, čo by ma nebavilo. Takže si vlastne žijem svoj splnený sen. Som šťastný človek a veľmi si to vážim.

V čom sa zmenil Tvoj pohľad na život a hudobnú tvorbu za tri desaťročia na hudobnej scéne?

Skoncoval som so všetkými závislosťami, už 3 roky nepijem, skoro 8 nefajčím, snažím sa žiť zdravo a prináša to svoje ovocie. Našiel som vnútorný pokoj. To je asi tá najvýznamnejšia zmena. Pochopil som, že pôžitkárstvo je rakovina mysle a že tie veci, čo som hľadal v divokých amplitúdach rokenrolového života sa ukrývajú niekde úplne inde. Čo sa týka hudby, tak tej som už trochu presýtený za tie roky. Hlavne tej hlučnej. Vyhľadávam skôr ticho, hluku z gitarových zosilovačov a bubnov mám dosť na vlastných koncertoch, ak si pustím nejakú hudbu, tak je to skôr niečo kľudné s dobrými textami. Napríklad Leonard Cohen, Nick Cave alebo Bob Dylan. Mojim najhranejším albumom je asi Marián Varga s Moyzesovým kvartetom.

Texty, ktoré píšeš, sú veľmi priame, poctivé a hlavne sú veľmi ľahko prijímané publikom. Ako si to vysvetľuješ?

Nevysvetľujem si to.

Ako je možné, že väčšina Tvojich textov stále platí a už ďalšia generácia sa s nimi dokáže stotožniť?

Neviem ako je to možné. Ale mám z toho radosť, dáva mi to pocit, že to malo zmysel.

Keď ste zakladali Slobodnú Európu v 1989 roku, vedel si si predstaviť, že budete raz pripravovať koncertné turné k 30. výročiu?

Už sa na to nepamätám. Hovorí sa, že kto si pamätá 90te roky, tak ten ich nezažil... A my sme ich zažili veľmi intenzívne.

Zdroj: Ľubomír Bafoart Drahoš

6. Zmenil by si niečo z Tvojho doterajšieho života?

Urobil som v živote veľa hlúpostí, ale som vďačný za všetko, aj zlé skúsenosti dokážu človeka posunúť dobrým smerom ak ich správne spracuje. Čo Ťa nezabije, to Ťa posilní. Prežil som. Jediné čo by ma mrzelo by bolo to, ak by som bol niečím ublížil niekomu inému.

Ktorá skladba sa Ti spieva rovnako ako v čase, keď vznikla a ktorú naopak spievaš s úplne iným pocitom?

Je zopár našich skladieb s ktorými sa už dnes nestotožňujem, čo je logické, človek sa vyvíja. Ale tie proste už dnes nehráme. Myslím, že je lepšie ak ľudia na koncerte nebudú počuť jednu-dve svoje obľúbené veci, ako keby sa mali pozerať na to ako si robím z huby r*ť. Nechcem byť na pódiu neúprimný. Časom by to určite spôsobilo to, že by som zanevrel na koncertovanie. A to by som nechcel. Tie skladby boli odrazom doby a štádia v ktorom som sa nachádzal keď vznikali, preto sa za ne nehanbím, ale som rád že som sa odvtedy niekam posunul.

8. Čo považuješ za svoj najväčší úspech?

Že som sa stal vnútorne slobodným. Že som skoncoval so závislosťami. A že sa mi podarilo si zariadiť život tak, že tej slobode nič nestojí v ceste. Modlím sa aby to tak zostalo.

9. 30 rokov na hudobnej scéne nie je samozrejmosť. Ako si vysvetľuješ to, že ste sa ako kapela udržali takto dlho na scéne a berú vás aj mladí ľudia?

Dôležité je určite to, že sme dokázali prekonať ponorkové choroby, ktoré logicky v takejto skupine ľudí vznikajú. Občas nebolo jednoduché zvládnuť naše silné egá. Ale udržalo nás to, že sme nikdy nestratili dôstojnosť, že sme sa nikdy medzi sebou neklamali a nepodvádzali. Takže aj po tých rokoch si môžeme každý vážiť ostatných v kapele. A samozrejme veľkú zásluhu na tom má práve to, že to ešte ľudí zaujíma, že chodia na koncerty, bez nich by sme to tak dlho asi neťahali. Asi vycítili, že to čo robíme je úprimné.

Lístky na SLOBODNÁ EURÓPA - 30 ROKOV TOUR 2019 (jarná časť) sú k dispozícii na PREDPREDAJ.SK

- Reklamná správa -