Takúto breakdancerku ste ešte nevideli: FOTO + VIDEO Takto to roztočila v uliciach Bratislavy!

Bratislavčanka Zuzana Hanusová (28) sa začala breakdancu venovať približne pred desiatimi rokmi. O tom, že je to poriadna drina, svedčia aj jej svaly, na prvý pohľad vidno, že „do tela“ si v posilňovni dáva každý deň. S priateľom navyše založili Školu Breaku, jedinú svojho druhu na Slovensku, takže o náročné tréningy má postarané.

„V súčasnosti mám popri tanci a našej tanečnej škole aj zamestnanie. Po zranení som si totiž povedala, že je dobré myslieť aj na zadné vrátka,“ odpovedá Zuzka na otázku, či sa vo svojom živote venuje iba tancu. Ukázalo sa, že okrem tohto všetkého má rozrobených ešte kopec ďalších projektov.

Zuzka aktuálne počas víkendov tancuje aj priamo v uliciach Bratislavy, kde sa snaží ľuďom ukázať, že breakdance zvládne skutočne každý: „Na breakdanci je krásne to, že ho môže robiť ktokoľvek. Môžete byť nízky a chudý alebo aj vysoký a silný... Práve to je to čaro, že človek je vo svojej podivnosti výnimočný, pretože má niečo, čo iní nemajú. Ak ste iný, je to v breakdance veľká výhoda.“ Ak ste Zuzku tancovať nevideli, pozrite si ju na videu nižšie.

Zuzkine vystúpenie takisto nepatria medzi bežné. Hudba, na ktorú Zuzana v uliciach hlavného mesta tancuje, v sebe spája veľmi moderný hip-hop s tradičnými slovenskými nôtami. To zaujalo nielen mladých Bratislavčanov, ale aj staršie ročníky. Keď si k tomu predstavíte krásnu ženu, ktorá so svojím telom dokáže divy, o netradičný zážitok máte postarané.

Zuzka sa rozhodla zakomponovať do svojich live vystúpení aj Mliečne Dobrô, ktoré rovnako predstavuje netradičné spojenie slovenského mlieka s modernými príchuťami. Ak si ho ešte nevyskúšal, choď do toho a uvidíš, možno aj ty v sebe odhalíš túžbu naučiť sa tancovať na štýl breakdance. Zuzku by určite potešilo, ak by sa do Školy Breaku zapojilo viac dievčat.

„Na Slovensku nemáme veľa b-girls (dievčat, ktoré tancujú breakdance), no aj u nás v tanečnej škole vidíme, že u dievčat je stále väčší záujem o tento tanečný štýl. Máme pár nádejných talentov, ktoré ak vydržia, tak v budúcnosti by mohli zamiešať karty,“ vysvetľuje Zuzana. Po jej energiou nabitých vystúpeniach sa ich snáď začne tomuto štýlu venovať viac.

