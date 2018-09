Starostlivosť o pleť po lete má svoje vlastné pravidlá. Osvojte si ich aj vy!

Ale všetko má svoje pre a proti. Časté kúpanie v slanej či chlórovej vode, množstvo slnečných lúčov, ale aj klimatizácia napáchajú každoročne na našej pleti aj nemalé škody. A práve preto by sme sa mali (okrem výmeny šatníka) po lete zamerať aj na zvýšenú starostlivosť o pleť. Nakoniec, do novej módnej sezóny by predsa mala vstúpiť v čo najlepšej kondícii aj naša pokožka. Prečítajte si, na čo by ste sa na záver dovolenkovej sezóny mali najviac sústrediť.

Základom je hydratácia

Slnko a ostatné vplyvy letného počasia pleť extrémne vysušujú. Príchodom chladnejších dní sa pokožka zvykne dehydrovať ešte viac. Práve preto vám v tomto období budú najväčším pomocníkom prípravky s pridanými olejovými zložkami. Do starostlivosti o pleť potrebujete zaradiť produkt, ktorý nielen hydratuje letom namáhanú pokožku, ale intenzívne zapracuje aj na vyhladení vrások. Pri výbere pleťového krému sa v tomto období zamerajte na kvalitné zložky ako je upokojujúci makadamový olej, argánový olej či bambucké maslo. Tieto látky pôsobia ako antioxidanty a výborne ich znáša aj tá najcitlivejšia pokožka. Pri starostlivosti rozhodne nezabúdajte ani na regeneračné nočné krémy na tvár. Počas noci si vaša pokožka oddýchne najviac, a vďaka extra porcii výživy rovnako ako vy načerpá sily do nového dňa. Nezabúdajte však ani na hydratáciu celého tela. Po sprche či kúpeli sa nezabudnite natrieť hydratačným telovým krémom. Zdroj: bevola

Zoznámte sa s pojmom exfoliácia

Možno viete o čo ide, možno nie. Každopádne, exfoliácia, alias odstránenie odumretej kože je po lete viac než potrebná. Slnečné lúče na našej pleti určite zanechali svoje stopy vo forme nečistôt, odumretej kože a nežiaducich lupiniek. Aj v tomto prípade platí, že pomocnú ruku vám podajú práve prípravky na olejovej báze. Zamerajte sa na pílingy a na pleť ich aplikujte raz do týždňa. Vyberte si radšej jemnú variantu pílingu (napríklad s panthenolom) a po jeho použití doprajte pokožke ošetrenie hydratačným krémom, prípadne si doprajte aj hydratačnú pleťovú masku. Nečistoty budú lúsknutím prsta preč! Na exfoliáciu však dávajte pozor v prípade, ak je vaša koža mastná a bojujete s akné či zapálenými vyrážkami. Vtedy ju radšej vynechajte.

Nezabúdajte ani na tieto „maličkosti“:

Nepodceňujte ani večerné čistenie pleti, ktoré zbaví pleť zvyškov make-upu aj únavy po náročnom dni. Použiť môžete čistiaci gél, čistiace mlieko alebo micelárnu vodu 3 v 1.

Darmo budete hydratovať pleť pomocou rôznych prípravkov, ak nebudete dodržiavať dostatočný pitný režim. Aj keď možno nebudete cítiť smäd tak často ako v lete, pite dostatok tekutín. Vaša pokožka sa vám poďakuje.

Aj keď je život rýchly a niekedy máme pocit, že aj 24 hodín denne je málo, skúste si aspoň raz týždenne nájsť čas na pleťovú masku. Opäť najlepšie vhodnú pre váš typ pleti.

Pribaľte si do kabelky krém na ruky. S príchodom chladnejších dní sa začne viac vysúšať aj pokožka na rukách. Ak ju však budete pravidelne natierať, s týmto problémom bojovať nemusíte.

Nezabúdajte ani na oblasť očí. Pleť je tu najtenšia, najcitlivejšia a tým pádom aj náchylná na vysúšanie. Taktiež rýchlo reaguje na únavu, chorobu či zlé počasie. Ak sa chcete vyhnúť vráskam či opuchom, očný krém vám určite nebude na škodu.

Ak ste mali pocit, že po lete je vaša pleť unavená, držte sa našich rád a máte vyhrané. Na to, aby bola vaša pleť zdravá počas celého roka predsa stačí tak málo! A ak aj máte nejakú chybičku krásy, vôbec to nevadí. Vďaka nim sme predsa my ženy unikátne a krásne iné. Tak neriešte, ale starajte sa o seba s láskou, ktorú si zaslúžite. Nájdite si každý deň štipku času na seba a porozhliadnite sa po tých správnych výrobkoch s obsahom kvalitných olejov a užitočných vitamínov.

