Volkswagen Tiguan Allspace: Viac Tiguanu

Ak máte v hľadáčiku komfortné, praktické, reprezentatívne a bezpečné SUV, je dosť možné, že ste vo svojom pátraní narazili aj na Volkswagen Tiguan. Ten pohodlne spĺňa všetky tieto atribúty. Môže byť vybavený podvozkom s adaptívnymi tlmičmi, má veľký kufor s bezdotykovým otváraním Easy Open, a jeho priestorovú ponuku si môžete ušiť na mieru. Sedadlá druhého radu sú totiž posuvné v rozsahu až 18 centimetrov a majú aj nastaviteľný sklon operadiel. Jeho distingvovaný dizajn spestrený ostrými hranami vyzerá dobre kdekoľvek: v meste aj v prírode, kam sa vďaka nastaviteľnému pohonu 4Motion Active Control bez problémov dostane. O bezpečnosti zas svedčí hodnotenie päť hviezdičiek v nárazových testoch Euro NCAP a kompletný rad bezpečnostných a asistenčných systémov, ktoré sa starajú o to, aby ste tie hviezdičky v rámci možností nemuseli otestovať na vlastnej koži. Volkswagen Tiguan Allspace Zdroj: Volkswagen Tiguan Allspace

Lenže čo keď to nestačí? Možno za to môže veľká rodina, náročnejšie požiadavky na batožinový priestor, alebo na priestorovú ponuku na zadných sedadlách. Zabudnúť na auto, do ktorého ste sa možno už zahľadeli, nie je jednoduché, aj keď skrátka nie je dostatočne veľké. Práve tu prichádza na scénu nový model Tiguanu s prívlastkom Allspace, ktorý ponúka všetko to, čo Tiguan, ale aj niečo navyše. Model Tiguan Allspace má oproti klasickému Tiguanu rázvor predĺžený o 110 mm, pričom celková dĺžka karosérie narástla až o 215 mm. Jemne sa pri tom zmenil aj dizajn spodnej línie okien, takže auto vôbec nepôsobí ťažkopádne. Výsledok je však perfektný: objem batožinového priestoru dosahuje v bežnom rozpoložení objem až 760 litrov! So sklopenými sedadlami je k dispozícii až neuveriteľných 1920 litrov! Hlavnou devízou modelu Allspace je pritom možnosť objednať si doň ďalšie dve sedadlá, na ktoré sa zmestia ľudia do výšky 160 cm. Dovedna tak Tiguan Allspace odvezie až sedem ľudí! Sedemmiestna verzia má potom objem kufra 250 litrov v sedemmiestnom a 700 litrov v päťmiestnom usporiadaní, resp. 1 775 litrov so sklopeným druhým a tretím radom sedadiel. Samozrejme, že všetky sedadlá sa sklápajú do roviny a manipulácia s nimi je jednoduchá. Popri väčšom objeme batožinového priestoru je v modeli Allspace zároveň o 54 mm viac miesta na kolená v druhom rade sedadiel, takže je spolu s pokojnejšou povahou predĺženého podvozka ešte komfortnejší. Volkswagen Tiguan Allspace Zdroj: Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen Tiguan Allspace ponúka popri priestore aj rad moderných informačno-zábavných technológií na palube. Všetko sa točí okolo audiosystému s novou, 9,2-palcovou obrazovkou. Má jemné rozlíšenie, peknú grafiku a rýchle reakcie. Samozrejmosťou je aj podpora ovládania gestami, ktorú už poznáme z modelov Golf či Arteon, alebo online služby Car-Net. O zábavu na dlhých cestách sa môže postarať ktokoľvek z cestujúcich, pretože multimediálny systém sa dá ovládať aj cez tablet či notebook pomocou aplikácie Volkswagen Media Control.

Volkswagen Tiguan Allspace je dostupný od 31 090 Eur v limitovanej edícii Edition s motorom 2,0 TDI s výkonom 110 kW/150 koní a rozšírenou základnou výbavou. Pre viac informácii navštívte www.vw.sk.

