Tu by nechcel žiť nikto! 15 najdepresívnejších miest sveta odradí aj najväčších optimistov

Ak ľudia žijú v znečistenom prostredí, nielenže to vplýva na ich zdravie, ale rozhodne aj na psychiku. Ak sú tu navyše katastrofálne služby, chudoba, nedostatok peňazí či málo prírodných zdrojov, všetko sa to podpíše na ich duševnom zdraví. Na týchto miestach by zrejme nechcel žiť nikto.