VIDEO Biologička zažila počas potápania obrovský šok: Keď to zbadala, zaplavila ju vlna vzrušenia

CANBERRA - Biológom na dvoch opačných koncoch planéty sa v poslednom čase podarilo po dlhých desiatkach rokov znovu pozorovať vzácny druh chobotnice, ktorá patrí k najtajomnejším tvorom v oceáne. Vedci v Taliansku a Austrálii zverejnili zábery argonauta fialového (Tremoctopus violaceus), žiarivo farebného hlavonožca, ktorý je známy napríklad extrémnym rozdielom medzi veľkosťou samíc a samcov. Napísali o tom denníky The Guardian a La Repubblica.

V Austrálii natočila argonauta morská biologička Jacinta Shackletonová počas potápania pri Veľkom bariérovom útese. "Keď som ho videla prvýkrát, domnievala som sa, že ide o mladú rybu s dlhými plutvami, ale keď som sa dostala bližšie, došlo mi, že ide o samicu argonauta fialového, takže ma zaplavila vlna radosti a vzrušenia," opísala vedkyňa svoj zážitok. "Do šnorchla som kričala a bola som taká nadšená, že som mala problémy zadržať dych, aby som sa mohla potopiť a natočiť to," citoval jej slová The Guardian.

Talianski vedci mohli v článku pre odborné periodikum MDPI argonauta opísať vďaka všímavosti ľudí v mestečku Torre Canne v blízkosti apulijského Bari. Tí nakrútili chobotnicu počas prechádzky.

Argonaut fialový je vzácny druh chobotnice, ktorá laikom často pripomína sépiu. Pozoruhodná je najmä extrémnym pohlavným dimorfizmom, teda rozdielom v podobe medzi samicami a samcami. Zatiaľ čo samica často dorastá až do dĺžky dvoch metrov, samce bývajú veľké len zhruba 2,5 centimetra. Čo sa týka pomeru hmotnosti u jedincov rôzneho pohlavia, víťazí samica v pomere 10 000 až 40 000:1.