HOLLYWOOD - Blíži sa halloween a Netflix znova prináša do ponuky nové filmy a seriály. Čaká nás remake dánskej drámy The Guilty s Jakeom Gyllenhaalom, pokračovanie seriálov You, Another Life či Locke & Key, ale aj napínavé horory a trilery. Dokumentárny cyklus o filmových klasikách prispôsobil svoj obsah ročnému obdobiu a predstaví hneď tri kultové horory. Na ktorý film či seriál sa v októbri najviac tešíš ty?