Manželia vyhrali astronomický jackpot: To, čo spravili so svojou výhrou, by urobil len málokto

MOIRA - Takto by sa zachoval len málokto! Manželia zo Severného Írska, ktorí pred dvomi rokmi vyhrali v lotérii EuroMillions 115 miliónov libier (cca 128 miliónov eur), už viac ako polovicu zo svojho bohatstva darovali iným. Od ľudí si tak právom vyslúžili obrovský obdiv a rešpekt.

Frances a Patrick Connollyovci vyhrali na Nový rok 2019 jackpot. Už od začiatku ale tvrdili, že peniaze chcú použiť na dobrú vec. A že to neboli len prázdne reči, stihli dokázať tým, že už viac ako polovicu svojej výhry rozdali svojej rodine, na dobročinné účely a na pomoc v boji proti koronavírusovej pandémii. Manželský pár z mesta Moira najprv spísal zoznam päťdesiatich príbuzných, ktorým finančne vypomohli. Okrem iného dali všetkým svojim neteriam a synovcom peniaze na to, aby si mohli kúpit dom. Následne založili dve charitatívne organizácie, prostredníctvom ktorých podporujú ľudí v núdzi. Nedávno kúpili darčeky pre tisíc dôchodcov, ktorí sú nútení stráviť tieto Vianoce v nemocnici a taktiež stovky tabletov pre seniorov v domovoch sociálnych služieb, aby sa mohli so svojimi rodinami spojiť aspoň elektronicky.

Zdroj: SITA/Liam McBurney/PA via AP

Frances opisuje posledné dva roky ako "absolútnu smrsť a bláznivú jazdu". Tento rok sa spolu s manželom sústredia hlavne na pomoc tým, ktorí bojujú v prvej línii počas pandémie. Financujú výrobu osobných ochranných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov a taktiež ich obdarovali poukazmi v hodnote 50 libier, za ktoré si môžu kúpiť jedlo. Ďalej zakúpili laptopy pre miestnych žiakov, ktorí sa kvôli pandémii musia učiť dištančne.

Zdroj: profimedia.sk

Connollyovci doteraz odolávajú pokušeniu žiť vďaka výhre v lotérii na vysokej nohe. Kúpili si akurát nový, päťizbový bungalov s tenisovým kurtom a bazénom, aby si doma mohli dopriať trochu relaxu. Patrick aj naďalej pracuje v rovnakej firme, zatiaľ čo Frances spravuje charitatívne organizácie, ktoré spolu založili. "Nepotrebujeme superluxusné autá ani chodiť na snobské večierky. Radi sa spolu najeme a pozreme telku tak, ako každý iný. Sme vďační za to, že sme vyhrali toľko peňazí, pretože pomohli zmeniť život nielen nám, ale hlavne tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú," dodala Frances.