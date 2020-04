Opatrenia, ktoré zaviedli pred 30 rokmi, zabrali! TOTO sa vďaka nim stalo so Zemou

Montrealský protokol prijatý v roku 1987 zakázal používanie freónov a bol reakciou na alarmujúci stav ozónovej vrstvy, ktorá chráni našu planétu pred silným ultrafialovým žiarením. Toto opatrenie po viac ako tridsiatich rokoch prináša svoje ovocie; podarilo sa totiž preukázať, že meniace sa vzorce vetra túto vrstvu postupne zotavujú.

Americkí vedci simulovali modely týchto vzorcov s použitím satelitných záberov. Podľa šéfky výskumného tímu Antary Banerjeeovej sa ešte pred rokom 2000 na južnú pologuľu postupne posúvalo prúdenie vzduchu strednej šírky a rozširoval sa ďalší tropický prúd nazývaný Hadleyova bunka, ktorý ovplyvňuje tropické dažďové pásy, hurikány a subtropické púšte. Z najnovších zistení ale vyplýva, že obidva tieto prúdy sa zastavili.

Zdroj: Getty Images

Banerjeeová uviedla, že tieto zmeny nemôžu byť spájané s náhodnými klimatickými výkyvmi a sú priamym výsledkom obnovujúcej sa ozónovej vrstvy, ktoré môžu následne ovplyvniť teploty a zrážky. To by sa zas mohlo viesť k zmenám teploty oceánu.

"Pokiaľ ide o obnovu ozónovej vrstvy, stihli sme to v poslednej chvíli," poznamenal Martyn Chipperfield z Univerzity v Leedse. Prácu amerických kolegov hodnotí ako ďalší krok potvrdzujúci zotavovanie klímy. Zároveň dodal, že je dôležité zamerať sa aj na to, na ktoré aspekty meniacej sa klímy majú vplyv emisie oxidu uhličitého a ich narastajúci trend. Podľa Chipperfielda musíme počítať so stenčením vrstvy najmä nad trópmi.

Freóny pôsobia v atmosfére veľmi dlho, takže úplné zotavenie ozónu, ktorý sa v jednotlivých častiach planéty obnovuje individuálnym tempom, bude otázkou niekoľkých desaťročí. Ak bude obnova ozónovej vrstvy postupovať ako doteraz, podľa Banerjeeovej by sa mala na severnej pologuli zotaviť do roku 2030, na južnej do roku 2050 a k jej úplnej obnove nad Antarktídou dôjde pravdepodobne na konci 60. rokov tohto storočia.