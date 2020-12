Čo ak tie najkrajšie chvíle svojho života máte ešte len pred sebou?

Svoje o tom vie aj hlavná hrdinka nového románu Babská jazda od obľúbenej britskej autorky Judy Leigh.

Keď sedemdesiattriročná Jen oznámi, že sa plánuje vydať za Eddieho – muža, s ktorým sa spoznala len pred niekoľkými mesiacmi na pláži -, jej štyri najlepšie priateľky z akvaaerobiku zostanú šokované. Svadba je už na spadnutie, keď sa Jen dozvie, že jej ženích sa rozhodol urobiť rozlúčku so slobodou v Las Vegas. A keďže rozhodne nepatrí k tým, ktoré by sa na niečo také len prizerali, vyrazí s partiou najlepších priateliek na vlastnú rozlúčku do mesta lásky, do úžasného romantického Paríža.

Týždeň v meste pod Eiffelovou vežou si všetky užívajú naplno: navštevujú známe pamiatky, pochutnávajú si na francúzskych delikatesách a šampanskom, obdivujú krásy Paríža so všetkým, čo k tomu patrí. V priebehu tohto výnimočného týždňa sa však veľa vecí zmení a priateľky, ktoré sa spoločne vrátia domov, postupne zisťujú, že jeden krátky výlet dokonale obrátil ich životy, ale aj sny a túžby, hore nohami...

Zdroj: Babská jazda

Judy Leigh je britská spisovateľka, absolventka odboru tvorivého písania na univerzite vo Falmouthe. Dvadsať rokov pracovala ako lektorka divadelných štúdii, režisérka a producentka. Publikovala básne a divadelné scenáre, uverejnila mnoho poviedok v rôznych časopisoch. Na svojom blogu publikuje vegánske recepty, prispieva do novín a časopisov článkami o hudbe, cestovaní a životnom štýle. Ak práve nesedí za počítačom, prechádza sa po pláži, cvičí jogu alebo pláva v mori. Jej vernými spoločníčkami sú tri čierne mačky.

Zdroj: Babská jazda

V slovenskom jazyku jej okrem Babskej jazdy vyšla ešte kniha s názvom Ešte to nebalím...odkazuje babička, ktorou si okamžite získala tisícky fanúšikov.

Príbeh o milej a dôvtipnej babičke Evie, ktorá sa zrazu ocitne v domove dôchodcov, rozohreje vaše srdce aj dušu.

Evie má totiž pocit, že jej život sa ešte ani nezačal, a to má úctyhodných 75 rokov.

Tento román je však dôkazom toho, že nech je váš vek akýkoľvek, nemusíte rezignovať na život. Nikdy totiž nie je neskoro začať objavovať sám seba a to, po čom túžite.

Tak to robí aj hlavná hrdinka, ktorá pod vplyvom cestovateľskej horúčky a s úsporami vo vrecku nasadne do starého obytného auta a vydáva sa na divokú jazdu po Francúzsku.

Zdroj: Babská jazda

Na otázku ako sa táto autorka líši od ostatných autoriek beletrie, Judy Leigh s úsmevom odpovedá:

„Píšem o starších postavách, najmä o ženách nad sedemdesiat rokov. Rada vytváram silné postavy, ktoré sú šibalské, vtipné a milé. Píšem o ľuďoch, ktorí sú síce starší, ale každý deň žijú naplno a zároveň hľadia do budúcnosti. Každá etapa života nám totiž dáva príležitosť na oslavu. Život je o nových skúsenostiach a moje postavy sú stále na ceste sebapoznávania.“

Ako hovorí autorka, život máme na to, aby sme ho žili.

Na dobrodružstvo nie je neskoro v žiadnom veku, rovnako ani na lásku, koníčky či životnú zmenu...

