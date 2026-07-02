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Nočná kontrola v Prešove: Osem mladistvých prichytili pod vplyvom alkoholu

Policajti odhalili mladistvých pod vplyvom alkoholu Zobraziť galériu (3)
Policajti odhalili mladistvých pod vplyvom alkoholu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj﻿)
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TASR

PREŠOV - Policajti v utorok (30. 6.) vo večerných hodinách vykonali na území mesta Prešov preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na ochranu detí a mládeže. Kontroly sa týkali najmä odhaľovania požívania alkoholu a iných návykových látok osobami mladšími ako 18 rokov, pátrania po hľadaných osobách i odhaľovania protiprávnej činnosti. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Policajti odhalili mladistvých pod vplyvom alkoholu
Zobraziť galériu (3)
Policajti odhalili mladistvých pod vplyvom alkoholu  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj﻿)

Počas akcie policajti skontrolovali 71 osôb, z ktorých bolo 30 podrobených dychovým skúškam. „Žiaľ, až u ôsmich mladých ľudí mala dychová skúška pozitívny výsledok. U jednej osoby bolo navyše zistené aj narušenie verejného poriadku. Počas opatrenia bolo zároveň zistených osem porušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktoré boli vyriešené priamo na mieste v blokovom konaní,“ uviedla polícia. Polícia upozorňuje, že aj počas letných prázdnin budú policajti v podobných kontrolách pokračovať.

Policajti odhalili mladistvých pod vplyvom alkoholu
Zobraziť galériu (3)
Policajti odhalili mladistvých pod vplyvom alkoholu  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj﻿)

Viac o téme: AlkoholMladistvíPolícia Kontrola Prešov
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