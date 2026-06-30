Policajti zasahovali proti agresívnemu vodičovi BMW: Odmietol dychovú skúšku

VEĽKÝ KÝR - Vodič vozidla BMW sa v obci Veľký Kýr v okrese Nové Zámky odmietol podrobiť dychovej skúške. Keďže bol agresívny, policajti proti nemu použili donucovacie prostriedky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Šuranoch počas kontrolnej činnosti v nočných hodinách počul v rádiostanici, že hliadka bola vyslaná na preverenie oznámenia do obce Veľký Kýr. Keďže sa nachádzal neďaleko, rozhodol sa hliadke asistovať. Auto spozoroval v obci Veľký Kýr a so svojím služobným vozidlom ho zastavil.
Vodič od začiatku kontroly pôsobil agresívne a pokúšal sa z miesta odísť. To vyústilo do fyzickej konfrontácie, po ktorej riaditeľ použil donucovacie prostriedky. Následne na miesto prišla hliadka, ktorej členovia založili agresívnemu mužovi putá. Vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške, ako aj lekárskemu vyšetreniu na zistenie alkoholu v krvi. Policajti 38-ročného muža obmedzili na osobnej slobode. Poverený príslušník Policajného zboru ho obvinil pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.