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Kritická situácia v Nitre! Mestu dochádza pitná voda, zasadal krízový štáb

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
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TASR

NITRA - Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. V utorok popoludní zasadol krízový štáb, informoval primátor Marek Hattas.

Na rokovaní krízového štábu sa okrem vedenia mesta zúčastnili aj zástupcovia príslušných odborov Mestského úradu v Nitre, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS), Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Mestskej polície Nitra a Správy zariadení sociálnych služieb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii. Výdatnosť vodných zdrojov klesá, zatiaľ čo odbery vody výrazne rastú. Výsledkom je stav, keď z vodojemov odteká viac vody, ako do nich priteká.

Nepriaznivé klimatické podmienky

ZsVS Nitra je koncovým bodom diaľkovodného systému, preto je zabezpečenie dostatočného prítoku pitnej vody mimoriadne náročné, skonštatovala Margita Kršáková, riaditeľka odštepného závodu. „Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky, vysoké teploty a pokles hladiny podzemných vôd sme museli pristúpiť k regulácii vodných zdrojov. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. Preto obmedzujeme dodávku vody v ďalších častiach systému,“ povedala.

V Nitre sa nachádzajú zariadenia, ktorých zásobovanie pitnou vodou je nevyhnutné - Fakultná nemocnica Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada na Zobore, zariadenia sociálnych služieb, školy a škôlky. „Najvyššou prioritou aktuálne je zabezpečiť dostatok pitnej vody pre tieto zariadenia. V tejto situácii môže byť ohrozené zdravie aj životy obyvateľov,“ povedala Kršáková.

Okrem zdravotníckych zariadení bude počas letných prázdnin na území mesta otvorených 14 materských škôl a dve mestské jasle, domovy pre seniorov a iné zariadenia, ktoré musia mať zabezpečenú spoľahlivú dodávku pitnej vody. „Ak sa spotreba pitnej vody výrazne nezníži, mesto Nitra je pripravené pristúpiť k vyhláseniu mimoriadnej situácie,“ potvrdil Hattas. Primátor vyzýva obyvateľov mesta, aby pitnú vodu využívali len na nevyhnutné potreby.

Situácia si už vyžiadala regulačné opatrenia vo viac mestách

Situácia si už vyžiadala regulačné opatrenia vo viacerých mestách a obciach. Obmedzenia dodávky vody sa dotkli Šale, Galanty, Jelky, Veľkých Úľan, Trstíc, Močenka, Cabaja-Čápora či Mojmíroviec. Kritická je najmä večerná špička po 20.00 h, keď spotreba vody dosahuje najvyššie hodnoty. Kritickú situáciu v meste a okolitých obciach vytvára extrémna spotreba vody spojená so zavlažovaním trávnikov či s napúšťaním a dopúšťaním bazénov v kombinácii so znížením kapacity vodných zdrojov.

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