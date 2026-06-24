Tesla prepnutá na autopilota vrazila do domu: VIDEO Seniorka zrážku neprežila! Deti sú otrasené

HOUSTON - Pokojný večer sa v Texase zmenil na tragédiu. Elektromobil značky Tesla vo veľkej rýchlosti vyletel z cesty a narazil do rodinného domu. Nehoda si vyžiadala život 74-ročnej ženy. Vodič vyšetrovateľom povedal, že v čase incidentu mal byť aktivovaný autopilot.
K tragickej nehode došlo v piatok večer v okrese Harris neďaleko amerického mesta Houston. Elektromobil Tesla Model 3 zišiel z vozovky, prerazil stenu rodinného domu a skončil hlboko v jeho interiéri.
Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Unilad s odvolaním sa na miestne úrady, vozidlo v čase nehody využívalo systém asistovanej jazdy s automatizovanými funkciami.
Auto skončilo v detskej izbe
Náraz bol natoľko silný, že vozidlo preniklo až do detskej izby. V dome sa v tom čase nachádzala 74-ročná Martha Avilová. Žena utrpela vážne zranenia a záchranári ju letecky transportovali do nemocnice. Napriek úsiliu lekárov však svojim zraneniam neskôr podľahla.
Rodina tvrdí, že seniorka bola pred tragédiou vo veľmi dobrom zdravotnom stave. „Myslím si, že jej život sa skončil príliš skoro. Bola úplne zdravá, neužívala lieky a netrápili ju žiadne zdravotné problémy. Verím, že by sa dožila aj sto rokov, rovnako ako moja stará mama,“ povedala pre televíziu KHOU 11 jej dcéra Jennifer Barbourová.
Vodič hovorí o zapnutom autopilotovi
Za volantom Tesly sedel Michael Butler. Muž podľa polície vyšetrovateľom uviedol, že pred nehodou mal byť aktivovaný systém autopilota.
Vyšetrovatelia zároveň potvrdili, že vodič nebol pod vplyvom alkoholu a pri objasňovaní okolností nehody spolupracuje. Aj on utrpel zranenia a skončil v nemocnici.
Zatiaľ nie je jasné, či zohrala úlohu technická porucha, chyba vodiča alebo kombinácia viacerých faktorov.
Rodina len o vlások unikla ešte väčšiemu nešťastiu
Podľa dcéry zosnulej ženy mohli byť následky ešte tragickejšie. Vozidlo totiž vrazilo priamo do detskej herne. Jej deti sa v tom čase našťastie v miestnosti nenachádzali. „Deti sú z toho otrasené,“ povedala Barbourová. Dodala, že rodina sa po oznámení smrti starej mamy vrátila domov, aby sa pokúsila vyrovnať s tragédiou.
Sama priznala, že zatiaľ nevie, kto nesie za nehodu zodpovednosť. „Neviem, či je to vina vodiča, auta alebo niečoho iného. Nikdy som však nevidela vozidlo pohybovať sa takou rýchlosťou,“ uviedla.
Dom je po nehode neobývateľný
Poškodenie budovy bolo také rozsiahle, že úrady označili dom za neobývateľný. Rodina preto spustila verejnú zbierku prostredníctvom platformy GoFundMe. Peniaze majú pomôcť pokryť náklady na dočasné bývanie a ďalšie výdavky spojené s následkami tragédie.
Tesla čelí zvýšenej pozornosti
Prípad naďalej vyšetruje oddelenie dopravných nehôd okresu Harris. Nehoda zároveň opäť upriamila pozornosť na asistenčné systémy vozidiel Tesla. Hoci automobilka používa označenie „Autopilot“, vodič musí mať podľa pravidiel neustále kontrolu nad vozidlom a byť pripravený zasiahnuť.
Práve nehody spojené s využívaním týchto systémov sa v posledných rokoch stali predmetom zvýšeného záujmu regulačných úradov aj verejnosti.