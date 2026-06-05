Taraba je zhrozený z myšlienky, že by v blízkosti baziliky v Šaštíne vyrástli veterné turbíny

ŠAŠTÍN - Minister životného prostredia Tomáš Taraba avizuje tvrdší postup voči projektom veterných parkov na Slovensku. Ako uviedol vo videu natočenom v okolí národnej baziliky v Šaštíne, jeho rezort bude od investorov vyžadovať rozsiahlu dokumentáciu a dôkladné posúdenie vplyvov na životné prostredie, zdravie obyvateľov aj krajinu.
Taraba poukázal na projekt veterného parku v katastri Šaštína-Stráží, ktorý podľa jeho slov v roku 2023 jednohlasne podporilo mestské zastupiteľstvo. Minister priznal, že ho prekvapilo, že za zámer hlasovali aj viacerí poslanci spojení s KDH.
"Predstavte si, že v roku 2023 mestské zastupiteľstvo jednohlasne schválilo v Šaštíne zámer postaviť v katastrálnom území veterný park. Investor je dnes pohoršený, že pod mojím vedením ministerstvo nechce projekt len tak umožniť," vyhlásil Taraba.
Od investorov žiadajú desiatky analýz
Minister zdôraznil, že rezort nebude povoľovať podobné projekty bez podrobného preverenia všetkých možných rizík. Tvrdí, že podpísal rozklad, na základe ktorého bude ministerstvo od investorov požadovať splnenie približne 35 rôznych požiadaviek.
"Budeme od nich žiadať všetky podklady. Môžu sa sťažovať, koľko chcú, že to nevedia splniť alebo že je to náročné. Chránime verejný záujem a zdravie ľudí," povedal.
Podľa Tarabu medzi požadované dokumenty patria akustické a vibračné štúdie, hodnotenie vplyvov na faunu, krajinu a verejné zdravie, analýzy migračných trás živočíchov či posúdenie havarijných rizík. Investori budú musieť predložiť aj mapové výstupy a trojrozmerné vizualizácie plánovaných zariadení.
Bez súhlasu samospráv nie
Šéf envirorezortu zároveň vyzdvihol legislatívnu zmenu, podľa ktorej majú mať mestá a obce rozhodujúce slovo pri výstavbe veterných parkov.
"Nikoho doteraz nenapadlo, musel som s tým prísť až ja, aby mestá a obce záväzne museli dať súhlasné stanovisko s výstavbou veterných parkov," uviedol.
Taraba zároveň poďakoval premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) za podporu jeho postoja. Podľa ministra predseda vlády na rokovaní kabinetu verejne deklaroval, že Slovensko nové veterné parky nepotrebuje.
Slovensko podľa Tarabu veternú energiu nepotrebuje
Minister argumentuje tým, že krajina má dostatok elektriny z iných nízkoemisných zdrojov.
"Slovensko žiadne veterné parky nepotrebuje, pretože máme nadbytok zelenej elektrickej energie. Vyrábame ju z vody a z jadra, dokonca sme čistý exportér," vyhlásil.
Podľa Tarabu má byť v najbližších dňoch zverejnený dokument mapujúci územia Slovenska vhodné na výstavbu veterných elektrární. Tvrdí, že pre drvivú väčšinu územia by mala byť takáto výstavba vylúčená.
"99,8 percenta územia by z toho malo byť vylúčených. Na zvyšných 0,2 percenta však bude platiť princíp, ktorý sme dali do zákona – bez súhlasu miest, obcí a obyvateľov nikde žiadny veterný park nemôže vzniknúť," povedal.
Ministerstvo sa stavia na stranu verejnosti
Na záver Taraba zdôraznil, že ministerstvo životného prostredia podľa neho nie je iniciátorom projektov veterných parkov, ale plní úlohu správneho orgánu, ktorý zhromažďuje a vyhodnocuje pripomienky.
"My nie sme iniciátorom týchto konaní. Práve naopak, v tejto veci stojíme jasne na strane verejnosti," uzavrel minister.