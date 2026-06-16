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Jarjabek predpokladá, že novely ústavy o úprave volebného obdobia neprejdú

Dušan Jarjabek
Dušan Jarjabek (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Ústavné zmeny týkajúce sa predĺženia volebného obdobia samospráv i parlamentu neprejdú. Predpokladá to poslanec Národnej rady (NR) SR Dušan Jarjabek (Smer-SD). Novinárom v utorok povedal, že s opozíciou sa už oficiálne nerokuje o podpore. Šéf SNS Andrej Danko verí, že raz bude volebné obdobie vo všetkých úrovniach zjednotené na päť rokov.

„Ja osobne predpokladám, že tieto zákony v tejto chvíli neprejdú. Tak, ako sú postavené, sa ústavná väčšina nedosiahne, a okrem toho rokovania medzi koalíciou a opozíciou v tomto zmysle už oficiálne neprebiehajú. Takže myslím si, že si povieme určite svoje, zdôvodníme jedna strana, druhá strana pre a proti, ale myslím si, že tieto návrhy zákonov, tak ako sú predložené, neprejdú,“ povedal Jarjabek. Na zmenu ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov, preto by ju musela podporiť aj opozícia.

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Dušan Jarjabek zo Smeru predpokladá, že Dankove novely ústavy o predĺžení volebného obdobia neprejdú (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Danko pripomenul, že SNS v minulosti navrhovala predĺženie volebného obdobia v regiónoch na šesť rokov. „Myslím si, že konečne už aj kolegovia v Hlase pochopili, že by bolo dobré nájsť kompromis päť rokov a uvidíme, ako sa to zvládne. Ale ja som presvedčený, že raz príde čas, keď obdobie vo všetkých voľbách bude zjednotené na päť rokov, aj v samospráve, aj čo sa týka politických strán,“ povedal novinárom. Dodal, že pozmeňujúci návrh Hlasu-SD o zakotvení možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom „gro“ poslancov SNS podporí.

Parlament prerokoval dva koaličné návrhy na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokovali o nich v tzv. zlúčenej rozprave, ide o novelizácie Ústavy SR. Oba návrhy sú už v druhom čítaní. Hlas-SD spolu s nezaradeným poslancom Romanom Malatincom navrhujú predĺžiť volebné obdobie na úrovni obcí, miest a krajov zo štyroch na päť rokov. SNS takisto predložila novelu ústavy, v ktorej navrhuje predĺžiť volebné obdobie samosprávam, predĺžiť ho chce však aj parlamentu, takisto na päť rokov.

Hlas-SD predložil k novele ústavy aj pozmeňujúci návrh, ktorým chce v ústave zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR aj referendom, čo by viedlo k predčasným voľbám. Poslanci by mali o návrhoch na zmenu ústavy hlasovať v stredu (17. 6.). Hlas-SD pripúšťa, že by na septembrovej schôdzi mohol predložiť samostatný návrh týkajúci sa skrátenia volebného obdobia NR SR, ak by sa mu túto zmenu nepodarilo presadiť cez pozmeňujúci návrh.

Viac o téme: PodporaústavaVolebné obdobieAndrej DankoNRSRDušan Jarjabek
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