NRSR posunula do 2. čítania obmedzenie neetického množenia psov a mačiek

BRATISLAVA - Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu o ich pôvode, má byť obmedzené. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Novela by mala byť účinná od 1. januára 2027.
„Cieľom návrhu zákona je zavedenie primeraných regulačných opatrení na obmedzenie neetického rozmnožovania psov a mačiek na účel finančného zisku a eliminovať s tým súvisiace negatívne javy v oblasti ochrany zvierat, ochrany spotrebiteľa a fungovania trhu so spoločenskými zvieratami,“ priblížil agrorezort.
Navrhovaná právna úprava podľa MPRV smeruje k zabezpečeniu vyššieho štandardu chovu, a to najmä zamedzením produkcie zvierat chovaných v nevyhovujúcich podmienkach, bez primeranej starostlivosti, socializácie a zdravotného dohľadu vrátane obmedzenia šírenia geneticky podmienených ochorení.
Zavedením navrhovanej právnej úpravy nebudú podľa predkladateľa dotknuté ojedinelé prípady neplánovaného rozmnoženia psov a mačiek napríklad v domácností vlastníka, pričom sa však zachováva zodpovednosť vlastníka prijať primerané opatrenia na predchádzanie neželanému rozmnožovaniu zvierat. „Rovnako zákazom nebudú postihnutí ani chovatelia psov a mačiek s preukazom o ich pôvode, ktorí budú spĺňať požiadavky uznanej chovateľskej organizácie,“ uzavrelo MPRV.