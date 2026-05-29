AKTUÁLNE Ťažká hromadná nehoda pri Senici: Cesta je neprejadná, zasahujú všetky zložky! Na miesto smeruje vrtuľník

(Zdroj: Topky)
SENICA - Všetky záchrané zložky momentálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehody viacerých vozidiel na ceste medzi obcou Jablonica a mestom Senica. Na miesto smeruje aj vrtuľník, cesta je neprejazdná.
K nehode došlo na hlavnom ťahu na Senicu. Polícia informuje, že cesta I/51 je úplne uzavretá. "Polícia je na mieste vážnej dopravnej nehody viacerých vozidiel na ceste medzi obcou Jablonica a mestom Senica," uviedli.
Na mieste sa nachádzajú aj zranené osoby, pričom tam smeruje aj záchranársky vrtuľník. Cestu museli úplne uzavrieť. Obchádzka je vedená cez obce Osuské a Prietrž. "Žiadame vodičov, aby plne rešpektovali pokyny policajných hliadok," dodali.