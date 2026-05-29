Tragédia na Kysuciach: Štvorkolka narazila do stromu, spolujazdec zomrel vo vrtuľníku! Hrozivé VIDEO po nehode

LODNO - Štvrtková jazda na štvorkolke na Kysuciach skončila tragicky. 76-ročný spolujazdec zomrel počas prevozu do nemocnice, vodič utrpel zranenia. Nehodu vyšetruje polícia.
Vo štvrtok (28. 5.) poobede došlo v lesnom poraste v katastrálnom území obce Lodno v okrese Kysucké Nové Mesto k nárazu štvorkolky do stromu. "64-ročný vodič viedol štvorkolku v lesnom poraste, pričom z doposiaľ nezistených príčin došlo k nárazu do stromu. Pri náraze utrpel zranenia vodič štvorkolky, ako aj jeho 76-ročný spolujazdec," približuje žilinská krajská polícia a dodáva, že spolujazdec počas prevozu leteckou záchrannou službou svojim zraneniam podľahol.
Ako priblížila letecká záchranná služba Air - Trasport Europe, do svojej starostlivosti si prevzala 76-ročného muža s ťažkými, život ohrozujúcimi poraneniami viacerých častí tela. "Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol pacient urýchlene z miesta evakuovaný. Počas letu sa však jeho zdravotný stav výrazne zhoršil a záchranári museli zahájiť rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu aj za použitia automatického resuscitačného prístroja EasyPulse. Napriek maximálnemu úsiliu sa pacientovi obeh nepodarilo obnoviť a svojim zraneniam počas transportu, žiaľ, podľahol," opisujú záchranári.
Vodič bol prevezený do nemocnice, kde bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu. "V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Kysucké Nové Mesto začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenie," uvádza polícia s tým, že ďalšie okolnosti tragickej udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.