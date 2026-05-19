Z nenápadných ruín je nový turistický hit: Vo veži hradu Sokoľ otvorili vyhliadku

Na hrade Sokoľ v okrese Košice-okolie pribudla vyhliadka zo zrekonštruovanej hradnej veže. Slávnostne ju v piatok sprístupnila obec Sokoľ, ktorá ju realizovala s podporou Košického samosprávneho kraja (KSK). Čiastočným domurovaním veže vznikla vyhliadka s lapidáriom, ktorá návštevníkom odhaľuje históriu hradu a zvyšuje atraktivitu prímestskej rekreácie v okolí Košíc. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
