Robert Fico v Kremli: Putin ho vítal na červenom koberci! Ocenil, že prišiel ako jediný líder z EÚ

MOSKVA - Slovenský premiér Robert Fico prišiel v sobotu predpoludním do Kremľa na oslavy Dňa víťazstva. Na prehliadke na moskovskom Červenom námestí sa nezúčastnil, informuje o tom agentúra TASS.
Kolóna vozidiel s Ficom dorazila pred budovu Kremľa, kde ho privítala čestná stráž a orchester. Na jeho počesť rozvinuli aj červený koberec, píše TASS. Slovenský premiér by podľa vyjadrení hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova mohol ruskej hlave štátu odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvádza stanica BBC.
Fico v piatok krátko po prílete do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom položil v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka, na sobotu mal v pláne bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Putin prijal premiéra Fica
Ruský prezident Vladimir Putin prijal v sobotu v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica - ako jediného lídra členskej krajiny EÚ, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Informujú o tom agentúry AFP a TASS.
„Viem, že tu boli určité problémy s vašou cestou do Moskvy. Dôležité však je, že ste tu,“ povedal Putin na stretnutí s Ficom. Ako dodal, Rusko urobí všetko pre to, aby uspokojilo energetické potreby Slovenska. „Vieme o vašom záujme o spoluprácu v určitých oblastiach vrátane energetického sektora. Práve sme mali možnosť hovoriť súkromne a môžem to povedať aj tu: urobíme všetko pre to, aby sme uspokojili energetické potreby Slovenskej republiky,“ povedal Putin, podľa ktorého je Rusko pripravené spolupracovať aj v iných oblastiach spoločného záujmu.
Veľká česť pre premiéra
Fico na rokovaní s ruským prezidentom povedal, že je pre neho veľkou cťou byť prítomný v Moskve na oslavách Dňa víťazstva, píše TASS. „Dovoľte mi, aby som vám v mene vlády Slovenskej republiky a tu prítomnej slovenskej delegácie zablahoželal k najvýznamnejšiemu štátnemu sviatku, Dňu víťazstva. Je mi veľkou cťou byť tu v Ruskej federácii počas osláv tohto významného dňa a dátumu,“ povedal.
Podľa TASS sa na rokovaní zúčastňujú aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov asistent Jurij Ušakov, šéf Rosatomu Alexej Lichačev, podpredseda vlády Alexandr Novak a minister školstva a vedy Valerij Falkov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým uviedol, že Fico by mal Putinovi odovzdať odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým sa slovenský premiér nedávno stretol.
Putin a Fico sa pred rokovaniami stretli aj na recepcii v Kremli, ale podľa Peskova tam žiadne posolstvo nebolo odovzdané, uvádza stanica BBC. „Všetci boli na recepcii, nebolo veľa príležitostí,“ povedal novinárom Peskov, ktorého citovala agentúra Interfax. Fico bol jediným európskym lídrom, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve, na vojenskej prehliadke na Červenom námestí však nebol.