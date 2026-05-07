Polícia vyhlásila pátranie po 15-ročnej Kataríne: Zmizla po vychádzke

ŽILINA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 15-ročnej Kataríne Horváthovej. Dievča má trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi, ale aktuálne je chovankyňou Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Nezvestná je od 6. mája, keď v poobedných hodinách odišla na povolenú vychádzku, pričom sa do tohto času nevrátila a od tejto doby o sebe nepodala žiadnu správu. Jej pobyt a pohyb nie je známy,“ uviedla Šefčíková.
Nezvestná je vysoká 156 centimetrov, má štíhlu postavu, hnedé oči a čierne vlasy po ramená. Naposledy mala oblečené červené tričko s dlhým rukávom, čierne nohavice, čiernu koženú bundu s kožušinou a obuté čierne tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.