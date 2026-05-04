AKTUÁLNE Vážna nehoda na D1: Čiastočná UZÁVIERKA významného úseku, vodičov odkláňajú!

BRATISLAVA - Dopravní policajti aktuálne zasahujú pri nehode na diaľnici D1 v smere do Bratislavy. Vodiči musia počítať s výraznými obmedzeniami a zdržaniami.
K dopravnej nehode, o ktorej polícia informovala na sociálnej sieti, došlo na úrovni 24,5 kilometra medzi križovatkami Senec a Bernolákovo. Polícia je na mieste a intenzívne rieši situáciu.
"Bratislavskí dopravní policajti aktuálne vykonávajú úkony súvisiace s dopravnou nehodou, ku ktorej došlo na diaľnici D1 na úrovni 24,500 km medzi križovatkou Senec a Bernolákovo v smere do Bratislavy," informovali muži zákona.
V dôsledku dokumentovania nehody je doprava v tomto úseku výrazne obmedzená. Prejazdný je momentálne len jeden jazdný pruh, čo spôsobuje kolóny. "Z dôvodu dokumentovania nehody je v uvedenom úseku prejazdný jeden jazdný pruh," spresnila polícia.
Obchádzky a odklony
Polícia zároveň pristúpila k odklonu dopravy. Vodiči sú presmerovaní mimo diaľnice, aby sa predišlo ešte väčším komplikáciám.
"Odklon vozidiel je vedený z diaľnice D1 na Senec/Pezinok, následne je doprava presmerovaná cez obec Bernolákovo po ceste č. 127 s opätovným napojením na diaľnicu D1 na križovatke Triblavina," uviedli policajti.
Na mieste zasahujú zložky, ktoré riadia dopravu a zabezpečujú bezpečnosť. "Polícia na mieste vykonáva potrebné úkony a riadi dopravu," doplnili.
Presné okolnosti vzniku nehody zatiaľ nie sú jasné. Vyšetrovanie pokračuje. "Okolnosti a presné príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala polícia.
Polícia teraz vyzýva všetkých vodičov, aby boli mimoriadne opatrní a riadili sa pokynmi na mieste. "Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície, zvýšili opatrnosť a ak je to možné, využili alternatívne trasy," napísali. Situácia sa môže priebežne meniť. Polícia prisľúbila, že o ďalšom vývoji bude verejnosť informovať.