AKTUÁLNE Neprejazdná cesta v Dunajskej Lužnej! Polícia zasahuje na mieste: Tvoria sa veľké zdržania

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )
DUNAJSKÁ LUŽNÁ - Cesta I/63 v obci Dunajská Lužná je obojsmerne neprejazdná. V smere zo Šamorína sa vytvorila kolóna vozidiel. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Dopravní policajti z okresného dopravného inšpektorátu v Senci aktuálne zasahujú pri udalosti v cestnej premávke, ku ktorej došlo na ceste cesta I/63 na konci obce Dunajská Lužná v smere na Šamorín,“ uviedla polícia s tým, že úsek je pre túto udalosť neprejazdný.
Vodičov žiada, aby sa úseku vyhli, využili alternatívne trasy po diaľnici R7 a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.