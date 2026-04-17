KONIEC veľkého úteku: Slovenku hľadanú pre desiatky podvodov zbalili na Kanárskych ostrovoch!

LANZAROTE - Slnko, piesok a luxusné letovisko Costa Teguise mali byť pre hľadanú Slovenku dokonalým úkrytom pred spravodlivosťou. Jej veľkolepý útek na Kanárske ostrovy sa však skončil fiaskom po tom, čo ju dobehla jej vlastná minulosť. Žena, ktorá má mať na svedomí desiatky finančných podvodov a státisícové škody, skončila v rukách španielskej polície a teraz ju čaká nedobrovoľný návrat do domoviny.
Slovenská justícia po žene pátrala dlhé mesiace na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Jej trestná činnosť bola podľa vyšetrovateľov mimoriadne rozsiahla. Slovenka mala pomocou krádeží identity neoprávnene čerpať bankové úvery, čím si prišla na rozprávkové bohatstvo.
Celkovo jej slovenské úrady pripisujú až 58 rôznych trestných činov podvodu. Celková škoda, ktorú mala svojím konaním spôsobiť, sa vyšplhala na závratných takmer 240-tisíc eur. Ak jej vinu dokážu pred súdom, na Slovensku jej hrozí pobyt za mrežami v dĺžke až osem rokov. Informuje o tom portál kanaren.news.
V raji nebola žiadnym nováčikom
Španielska polícia začala po žene intenzívne pátrať začiatkom tohto roka po tom, čo dostala indície o jej pohybe na súostroví. Počas vyšetrovania policajti zistili, že Slovenka nie je v Španielsku žiadnym nepopísaným listom. Aj tamojšie orgány na ňu už v minulosti vydali niekoľko súdnych príkazov na zadržanie, takisto v súvislosti s podvodnou činnosťou.
Po mesiacoch sledovania sa vyšetrovateľom podarilo lokalizovať jej úkryt priamo v srdci turistickej zóny Costa Teguise na ostrove Lanzarote. Zásah bol bleskový a Slovenka už nestihla pred spravodlivosťou uniknúť.
Čaká ju transport na Slovensko
Po zatknutí bola žena okamžite eskortovaná do Madridu, kde si ju prevzali špeciálne jednotky poverené vybavovaním európskych zatykačov. Tamojší sudca už nariadil predbežné opatrenia a v súčasnosti sa intenzívne pripravuje proces jej vydania na Slovensko.
Tento prípad je podľa španielskych úradov ďalším dôkazom vynikajúcej medzinárodnej spolupráce európskych policajných zložiek. Ukazuje sa, že ani útek do obľúbeného dovolenkového raja nezaručuje zločincom beztrestnosť. Slovenskú podvodníčku tak namiesto kanárskeho slnka čaká slovenská vyšetrovacia väzba.