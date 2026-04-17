Masívna policajná akcia na cestách : Padlo takmer 1300 priestupkov za jediný deň!

BRATISLAVA - Počas stredajšej (15. 4.) akcie v rámci celoeurópskej kampane Speed Marathon odhalili dopravní policajti na slovenských cestách 1279 priestupkov. Informujú o tom na sociálnej sieti.
„Boli sme na viacerých miestach, vrátane úsekov s častým výskytom dopravných nehôd či porušovania pravidiel cestnej premávky,“ priblížila polícia, ktorá upozornila, že i napriek avizovanej celoslovenskej kontrolnej akcii došlo k veľkému počtu priestupkov prekročenia rýchlosti. „Boli aj prípady, keď sme brali vodičské preukazy,“ priznali policajti.
O závažných priestupkoch hovoria aj štatistiky z jednotlivých krajov. V Bratislavskom kraji zaznamenali počas kontrolnej akcie 222 porušení pravidiel súvisiacich s rýchlosťou, v Trnavskom 127 takýchto prípadov, pričom v dvoch z nich prekročili vodiči rýchlosť o vyše 60 km/h.