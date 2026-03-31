Ministerstvo dopravy začalo súťaž na koncesionára PPP projektu: Ide o opravu mostov

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy (MD) SR v utorok odoslalo do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) informácie o začatí súťaže na koncesionára, ktorý v rámci PPP projektu opraví 558 mostov na cestách prvej triedy a 30 rokov ich bude udržiavať vo veľmi dobrom stave. Ako informovalo ministerstvo dopravy, ak všetko pôjde podľa plánov, víťazná firma by mala byť známa počas budúceho roka.
„Nie je tajomstvom, že stav našich mostov je zlý. Ak by sme pokračovali súčasným tempom, do roku 2040 by sme museli zavrieť každý piaty most, čo by spôsobilo dopravnú katastrofu. Je preto veľmi dôležité, že sme našli spôsob, ako tento stav zvrátiť a výrazne tak zvýšiť bezpečnosť našich ciest,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Predpokladaná ročná splátka, ktorú bude štát uhrádzať koncesionárovi za prevádzku opravených mostov počas 30 rokov, je 83,4 milióna eur, avšak prax pri PPP projektoch ukázala, že súťaž dokáže vygenerovať výraznú úsporu. Napríklad pri PPP projekte na výstavbu D4R7 klesla výsledná cena o 58 % oproti predpokladu.
Ministerstvo dopravy už začiatkom februára predbežne informovalo o príprave súťaže, pričom uviedlo predpokladanú hodnotu PPP projektu 2,873 miliardy eur. Predrealizačná fáza a výstavba majú trvať päť rokov a následná prevádzka a údržba mostov 30 rokov. Mosty na opravu v rámci PPP vyberalo medzinárodné konzorcium poradcov na základe multikriteriálnej analýzy odsúhlasenej Útvarom hodnoty za peniaze. Primárne sa do zoznamu dostali mosty, ktoré sú v kategóriách 5 a 6, teda ich technický stav je zlý alebo veľmi zlý.
„Koncesionár ich kompletne zrekonštruuje, respektíve zbúra a postaví nové. Zároveň má povinnosť tieto mosty 30 rokov udržiavať a opravovať a po skončení projektu ich musí odovzdať naspäť do správy štátu vo veľmi dobrom technickom stave,“ uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. O zvyšné mosty na cestách prvej triedy sa bude počas trvania projektu štandardne starať Slovenská správa ciest.