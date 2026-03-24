Ďalší pokus o podvod na vystrašenej seniorke? Muži ju nútili zaplatiť tisíce za nechcenú opravu strechy!

ZLATÉ MORAVCE - Seniorka z okresu Zlaté Moravce čelila nátlaku troch mužov pri nevyžiadanej oprave strechy. Pomohli jej policajti, ktorí si počas hliadky všimli vozidlo Škoda Octavia. Jeho vodič nemal zapnutý bezpečnostný pás, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti vozidlo zastavili a zistili, že sa v ňom nachádzajú tri osoby zo zahraničia a staršia žena sediaca na sedadle spolujazdca. Žena sa počas kontroly policajtom priznala, že má strach. Podľa vlastných slov reagovala na inzerát na kontrolu strechy a cenovú ponuku. Muži však začali bez dohody robiť nepovolené úpravy na streche garáže.
Od seniorky následne vylákali 1300 eur a žiadali celkovo až 11.300 eur. Žena doma peniaze nemala a bála sa, preto s nimi išla k bankomatu vybrať 5000 eur. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin nátlaku.