Polícia pátra po nezvestnom tínedžerovi zo Žiliny: Videli ste Aurela (15)?

ŽILINA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 15-ročnom Aurelovi Kudríkovi zo Žiliny. V utorok o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Menovaný v ranných hodinách odišiel z miesta trvalého bydliska a doposiaľ o sebe nepodal žiadnu správu. Jeho pohyb a pobyt nie je známy,“ uviedla Šefčíková. Aurel je vysoký 170 centimetrov, má štíhlu postavu a krátke čierne vlasy. Na ľavej strane hlavy má vyholený tvar blesku a v obočí má vyholený pásik. Oblečenú má sivú bundu s kapucňou a bielym pásom cez hruď, čierne tepláky s bielymi pásikmi po stranách a obuté má čierne členkové tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.