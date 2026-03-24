PANIKA v Žiline a okolí! Na sociálnej sieti sa šírili varovania pred nebezpečným mužom: REAKCIA polície

ŽILINA - V Žiline a okolí zavládla panika po tom, čo sa sociálnymi sieťami začali šíriť varovania pred mužom, ktorý mal obťažovať ženy aj mladistvé dievčatá. Obavy obyvateľov rástli každou minútou. Polícia v utorok popoludní informovala, že muž je už v rukách policajtov a preveruje všetky oznámenia.
Žilinská polícia v utorok preverovala viacero oznámení týkajúcich sa muža, ktorý sa mal pohybovať po meste a jeho okolí. Na sociálnej sieti sa objavili statusy a komentáre, podľa ktorých je muž nebezpečný, má sa správať neprimerane a údajne obťažovať ženy aj mladistvé dievčatá.
„Aktuálne preverujeme v meste Žilina udalosť s účasťou tejto osoby. Muž je v rukách zakročujúcich policajtov a sú s ním vykonávané úkony,“ uviedla polícia s tým, že podrobnosti k prípadu budú zverejnené neskôr.
Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby v prípade podozrenia na protiprávne konanie kontaktovala tiesňovú linku 158 a nešírila paniku na sociálnych sieťach.