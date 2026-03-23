Členská krajina NATO v Európe sa pripravuje na vojnu: Nové pokyny pre zálohy, zbrane v domácej držbe sú výhodou!

HELSINKI – Vojnové hrozby v severnej časti Európy sa skloňujú od invázie ruských vojsk na Ukrajinu. Ešte viac to umocnili vyhlásenia kremeľských propagandistov, ktorí viackrát zdôraznili potrebu návratu do čias Sovietskeho zväzu (ZSSR). V tom období bolo práve Fínsko jeho súčasťou. Napätie z možnej vojny neutícha dokonca ani dnes, keď je krajina tretím rokom súčasťou NATO. Armáda vydala jasné nariadenia.
Fínska armáda nechce nechať nič na náhodu a pripravuje svoje zálohy na možný vstup do vojny. Na verejnosť prenikli jasné inštrukcie, ako sa pripraviť a čo všetko si zaobstarať v prípade vojny. S touto informáciou prichádzajú poľské Wiadomości.
Zbrane, drony a výbava v prípade mobilizácie
Aktuálny zoznam obsahuje potrebné oblečenie, hygienické potreby či dokonca základnú výbavu v prípade nocovania v stane. Armáda odporúča, aby si záložníci, pokiaľ je to možné, priniesli aj "zbrane v domácej držbe," pričom sa spomína "brokovnica, puška alebo pištoľ". Okrem toho je výhodou je aj súkromné vlastníctvo "dronu alebo akéhokoľvek GPS zariadenia" (mimo klasického smartfónu).
Veliteľstvo fínskej armády zdôraznilo, že „v skladoch je dostatok zbraní a munície na uspokojenie potrieb otvoreného konfliktu“. V prípade vyhlásenia mobilizácie sa odporúča, aby si muži zobrali so sebou aj zbrane s ostrým strelivom, ktoré držia v súkromnom vlastníctve. „V prípade reálnej hrozby budú k dispozícii všetky zbraňové zdroje na území Fínska,“ dodala armáda.
Použitie dronu alebo zbrane, ktorú si muži prinesú so sebou, posúdi na mieste armádny činiteľ. Rozhodnutie fínskeho generálneho štábu je založené na pragmatickom prístupe a vyvodení záverov z prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine, pripomína Portal Obronny.
Branná povinnosť
Vo Fínsku je branná povinnosť pre mužov povinná, pre ženy dobrovoľná. V prípade vyhlásenia vojny má armáda k dispozícii 280-tisíc vojakov a vo forme záloh ďalších 870-tisíc mužov. Navyše od začiatku roka 2026 sa veková hranica pre vstup do záloh zvýšila z 50 na 65 rokov. Prognózy preto hovoria, že do roku 2030 bude mať Fínsko milión mužov pripravených na boj.
Každý tretí Fín vlastní strelnú zbraň
Fínsko patrí medzi krajiny s najvyšším počtom registrovaných strelných zbraní na obyvateľa. V priemere každý tretí Fín vlastní zbraň. Podľa oficiálnych údajov je v krajine vydaných zhruba 1,5 milióna licencií na držbu strelnej zbrane. Prevažne ide o poľovnícke pušky a brokovnice/guľovnice. O povolenie držať zbraň môže požiadať osoba po dovŕšení 15. roku života a len so súhlasom zákonného zástupcu.