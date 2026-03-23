TVRDÝ ODKAZ filmových profesionálov! Známe mená útočia na vedenie STVR: Toto nie je o konsolidácii!

BRATISLAVA - Napätie v slovenskej kultúre dosiahlo bod varu. Predstavitelia filmovej obce a profesijných asociácií vydali v pondelok ostré vyhlásenie, v ktorom zásadne protestujú proti aktuálnemu dianiu v Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Podľa nich nejde o žiadnu potrebnú konsolidáciu, ale o cielené personálne čistky, ktoré môžu mať pre slovenské umenie a nezávislosť médií fatálne následky.
Slovenská audiovizuálna scéna sa zjednotila v odpore proti krokom aktuálneho vedenia STVR a Ministerstva kultúry SR. Vo vyhlásení, pod ktoré sa podpísalo sedem kľúčových filmových asociácií vrátane Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, filmári varujú pred postupným opúšťaním princípov verejnoprávnosti.
Filmoví profesionáli tvrdia, že spôsob, akým prebieha prepúšťanie v inštitúcii, nespĺňa parametre organizačných zmien. „Žiadnou konsolidáciou sa nedá obhájiť prepustenie tých, ktorých výsledky sú nespochybniteľné. Toto rozhodnutie nemožno nazvať inak ako čistkou,“ uvádza sa vo vyhlásení. Podľa nich sa z éteru postupne vytrácajú významné dokumentárne diela a odchádzajú ľudia, ktorí tvorili tie najkvalitnejšie programy za posledných desať rokov.
Signatári zdôrazňujú, že demokratická spoločnosť by si mala vážiť odbornosť bez ohľadu na politické názory. „Zodpovedná správa verejnej inštitúcie má stáť na princípoch stability, predvídateľnosti a úcty k ľuďom, ktorí ju tvoria,“ apelujú filmári.
Pod vyhlásenie sa podpísali Asociácia nezávislých producentov, Asociácia producentov animovaného filmu, Asociácia slovenského dokumentárneho filmu, Slovenská filmová a televízna akadémia, Asociácia scenáristov v slovenskej audiovízii, Asociácia slovenských filmových strihačov a Asociácia slovenských kameramanov.
Koniec animovaných rozprávok?
Kritika smeruje aj k zastaveniu konkrétnych tvorivých projektov. Podľa audiovizuálnej obce má aktuálne vedenie na svedomí stopnutie animovaných projektov pre deti. „To znamená, že na Slovensku takmer zanikli podmienky pre animovanú tvorbu,“ varujú producenti. Verejnoprávna televízia je totiž pre domáci kreatívny priemysel kľúčovým partnerom a jej rozhodnutia majú priamy dopad na prežitie celých odvetví.
„Slobodná kultúra a nezávislé médiá musia stáť na rovnakých hodnotových základoch: na pravdivosti, kritickom myslení, rôznorodosti hlasov, občianskej zodpovednosti a ochrane verejného priestoru pred svojvôľou moci,“ uzatvárajú filmoví profesionáli svoj protest.