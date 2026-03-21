Zakročili v hodine dvanástej: Štátni veterinári zachránili poníky pred istou smrťou! Mali skončiť ako...

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Vystrelili ich zachrániť ako rakety. Keď sa veterinárni lekári zo Spišskej Novej Vsi dozvedeli, aký osud čaká štyroch poníkov, neváhali ani minútu a rozbehli sa im na pomoc. Nachádzali sa v rómskej osade v obci Rudňany. Podľa informácií, ktoré mali, mali totiž poníky skončiť na zabíjačkovom stole. Záchrana skončila úspešne.
"Úradní veterinárni lekári RVPS Spišská Nová Ves vystrelili ako rakety do rómskej osady v obci Rudňany po tom, ako sa dozvedeli o štyroch poníkoch, ktorých si zadovážili miestni obyvatelia. Vďaka anonymnému podnetu sa im podarilo akciu naplánovať úspešne, a keď dorazili k miestu, poníky sa skutočne na miestne nachádzali – živé. Podľa informácií, ktoré sa inšpektori dopočuli, mali byť tieto zvieratá určené na zabíjačkový stôl," uviedli veterinárni lekári na sociálnej sieti.
Ako dodali, veterinárni lekári následne zistili, že dva poníky boli ilegálne privezené z Poľska, hoci ich majitelia prezentovali slovenský pôvod. Po kontrole v Centrálnom registri hospodárskych zvierat sa zistilo, že zvieratá neboli zaevidované na žiadnej farme a boli nelegálne dovezené.
"Prvé dva poníky boli po zhabaní odvezené do Karantény pre zvieratá Spišská Nová Ves. Medzičasom na zvyšné dva dohliadali policajní príslušníci, ich súčinnosť bola vysoko profesionálna. Potom sa aj zvyšné dva poníky mohli naložiť na prepravný príves a vyraziť smer Veľký Krtíš. V štátnej karanténe už mali pre nich pripravené miesto," uviedli veterinárni lekári. Podľa Štátnej potravinovej a veterinárnej správy držitelia zvierat v rómskej osade reagovali prchko, ale po dlhodobom neustálom vysvetľovaní sami naložili zvieratá do prívesu. Kone mali podľa ich slov slúžiť ako domáci miláčikovia a odmietali pripustiť, že sú chované na mäso a predaj mäsa.
"Kone boli v dobrom fyzickom stave, ale až po dôkladnom veterinárnej obhliadke budeme vedieť viac. Vek zvierat predpokladáme na 11-16 rokov. Jedna kobyla bola žrebná a očakávame aj prírastok. Po uplynutí karantény a veterinárnych ošetreniach si budú hľadať nový domov. Vďaka spolupráci príslušníka policajného zboru a jeho odhodlaniu a vôli sa akcia vydarila," uzavreli.