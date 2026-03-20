Škandál v radoch polície: Bratislavský policajt si mal nechávať preplácať e-kolky, čelí obvineniu

BRATISLAVA - Bratislavský policajt z oddelenia cudzineckej polície si mal dlhší čas nechávať preplácať e-kolky priložené k žiadostiam o pobyt. Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) ho v rámci akcie Poštár zadržal a obvinil. Podľa inšpekcie si e-kolky prevzaté so žiadosťami nechával a následne ich speňažil na viacerých pobočkách Slovenskej pošty. ÚIS o tom informoval na sociálnej sieti.
„Takto získané peniaze si na škodu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ponechal pre vlastnú potrebu,“ uviedla inšpekcia. Policajta P. B. vyšetrovateľ vo štvrtok (19. 3.) obvinil za úmyselný pokračovací zločin podvodu. Celkovo má ísť o 48 čiastkových skutkov.
Obvinený podľa policajnej inšpekcie spôsobil škodu na štátnom rozpočte vo výške 5300 eur. K skutku sa priznal a stíhaný bude na slobode.