Slováci stoja pred ďalším ZDRAŽOVANÍM: Televízne paušály porastú, odpovede operátorov vystrašia vaše peňaženky!

BRATISLAVA - Slováci budú mať zrejme opäť hlbšie do peňaženky. Dôvodom sú možné zdraženia TV balíkov jednotlivých operátorov. Dvaja z nich totiž výrazne navýšia ceny už od apríla a ďalší priznávajú, že rast nákladov môžu preniesť na koncových zákazníkov.
Anketu u najznámejších slovenských operátorov na túto tému vykonal portál Živé.sk a nevyzerá to optimisticky.
Zdražovanie televíznych služieb môže na slovenskom trhu pokračovať. Po tom, čo už ceny zvýšila Lepšia.TV, príde od apríla s novým cenníkom aj operátor DSI Data. A hoci väčšina ďalších operátorov zatiaľ konkrétne termíny neoznamuje, z ich vyjadrení je zrejmé, že tlak na rast cien sa naprieč trhom zvyšuje.
Dôvodom nie je jediný problém, ale kombinácia viacerých nákladov. Najčastejšie ide o poplatky za televízne stanice, teda za samotný obsah. Viac peňazí dlhodobo požadujú Markíza a JOJ a nedávno sa pridala aj Česká televízia, ktorá spoplatnila obsah u nás. K tomu sa pridávajú náklady na infraštruktúru, prevádzku platforiem, energie či dane.
Zdraženie už od apríla u jedného z nich
Zdražovanie má naplánované operátor DSI Data. Operátor od apríla zvýši ceny televíznej služby Flexi TV, pričom nepôjde o symbolické navýšenie. Hlavným dôvodom sú vyššie licenčné poplatky.
Balíček 1 zdražie o 100 percent – z 2,6 eura na 5,20 eura mesačne. Regionálny operátor Imafex plánuje od 1. apríla zvýšiť ceny o 40 percent.
Lepšia.TV upravila ceny ešte vo februári. Všetky hlavné balíčky zdraželi o 0,4 eura mesačne, čo predstavuje nárast o viac ako 3 až 7 percent.
Inde sú dôvodom rastúce náklady
Telekom tvrdí, že ceny vyhodnocuje priebežne. "Na cenu televíznych služieb vplýva viacero položiek. Medzi najvýraznejšie patria technologické náklady spojené s prevádzkou a rozvojom infraštruktúry, licenčné a distribučné poplatky pre vysielateľov, platby kolektívnym správcom a príspevok do Audiovizuálneho fondu. Tieto náklady sa na trhu vyvíjajú dlhodobo rastúcim trendom," uviedol hovorca Alexander Sejna.
Konkrétne zdražovanie zatiaľ nepotvrdil. "Akékoľvek prípadné zmeny v cenách by vychádzali z dôkladného posúdenia jednotlivých balíkov, ponuky a nákladovej štruktúry. Všetky prípadné úpravy by sme zákazníkom oznámili včas a transparentne."
Digi TV zas hovorí o širšom kontexte. "Medzi najdôležitejšie patria náklady na technológiu a licenčné a distribučné poplatky pre vysielateľov, ktoré dlhodobo rastú a formujú cenu služieb na trhu. Aj v dôsledku týchto okolností priebežne vyhodnocujeme ceny našich TV balíkov," uviedla Alexandra Fekete. Zatiaľ však zdražovanie neplánuje.
Zdražovanie je reálna téma aj u mladého operátora
Zdražovanie pripúšťa aj relatívne mladá 4ka. Téma je na stole. "V tejto chvíli však nemáme prijaté žiadne konkrétne rozhodnutie o zmene cien televíznych balíkov. Situáciu priebežne vyhodnocujeme a sledujeme vývoj na trhu aj kroky konkurencie," uviedol Adam Sipos.
"Vývoj nákladov aj situáciu na trhu pravidelne vyhodnocujeme, čo je štandardná prax v celom odvetví. Zvýšenie cien zvažujeme, no v tejto chvíli nebudeme komentovať žiadne konkrétne kroky ani prípadný rozsah úpravy cien," dodal.
Ďalší operátori náklon k vyšším cenám nevylučujú
Slovanet upozorňuje na rastúce poplatky a zdražovanie nevylúčil. "Pri televízii sú najvýznamnejšími položkami poplatky požadované vysielateľmi a organizáciami kolektívnej správy. Tieto poplatky sa opakovane zvyšujú – často výrazne nad rámec inflačnej úrovne," uviedol Roman Greguš.
"Pri prílišnom naakumulovaní nárastu viacerých nákladov je však nevyhnutné pristúpiť aj k zvýšeniu cien TV služieb – a môže sa tak v budúcnosti stať," dodal.
Satro otvorene hovorí o tlaku na ceny. "Na raste nákladov sa najvýraznejšie podieľajú poplatky vysielateľom. Obzvlášť dve najväčšie slovenské televízie dlhodobo neúmerne navyšujú svoje poplatky z pozície ‚ber alebo nechaj tak'," uviedol Marek Michalík.
Niektorí sú zdržanliví
SledovanieTV nechce hovoriť o konkrétnych plánoch. "Na cenu televíznych služieb majú najväčší vplyv náklady spojené s nákupom televízneho obsahu, teda licenčné poplatky za jednotlivé televízne stanice a programové balíky. Tieto náklady dlhodobo patria medzi najvýznamnejšie položky pri tvorbe ceny služby," uviedla Veronika Vyskočilová.
Antik aktuálne zdražovanie nerieši, O2 neplánuje zvyšovať ceny.