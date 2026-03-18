Zrazila motorkára a ušla: Policajti vypátrali 66-ročnú vodičku, ktorá po nehode nezastavila

BZINCE POD JAVORINOU - Vodička osobného auta nedala na ceste medzi Bzincami pod Javorinou (okres Nové Mesto nad Váhom) a Novým Mestom nad Váhom prednosť motocyklistovi, z miesta nehody odišla. Motorkár utrpel zranenia. Nehodu objasňujú policajti. Informuje o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Podľa doterajších zistení mala 66-ročná vodička osobného auta Toyota Corolla jazdiť po vedľajšej ceste III/1230 a pri vchádzaní do križovatky s cestou II/581 nedala prednosť 32-ročnému motocyklistovi na motocykli Kawasaki. Následne došlo k zrážke, pri ktorej motocyklista narazil do ľavej časti vozidla a po náraze ho vymrštilo na vozovku,“ uviedla Klenková.
Motocyklista podľa nej utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. „Vodička si po nehode nesplnila povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišla. Policajti ju následne vypátrali a stotožnili,“ ozrejmila. Dychové skúšky u oboch účastníkov nehody boli negatívne. Predbežnú škodu na vozidle vyčíslili na približne 1200 eur a na motocykli na 9000 eur.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby v prípade dopravnej nehody nikdy neopúšťali miesto udalosti. „Každý účastník je povinný bezodkladne zastaviť, poskytnúť podľa svojich možností prvú pomoc zraneným, privolať záchranné zložky a zotrvať na mieste až do príchodu polície. Opustenie miesta nehody môže mať závažné právne následky a zároveň môže ohroziť život alebo zdravie zranených osôb,“ zdôraznila Klenková.