Masívny zásah Národnej protidrogovej jednotky na západnom Slovensku! PRVÉ informácie o akcii KVETINÁR

PEZINOK - Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčasnosti realizujú rozsiahlu policajnú akciu na území mesta Pezinok.
Informovala o ráno tom polícia na sociálnej sieti. "Akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie," uviedli. Ďalšie podrobnosti poskytnú hneď, ako to procesná situácia umožní.
Krátko pred obedom priniesli už bližšie informácie. Na základe nich vieme, že Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru od včerajších neskorých večerných hodín zasahuje v meste Pezinok v rámci rozsiahlej protidrogovej akcie s krycím názvom „Kvetinár“.
"Dňa 21. januára 2026 vo večerných hodinách sme pristúpili k výkonu viacerých domových prehliadok a prehliadok iných priestorov a pozemkov na území mesta Pezinok, pričom sme zadržali dve osoby – jedného muža a jednu ženu," informovali policajti.
"Vec realizujeme ako obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou.Počas realizácie policajnej akcie sme zaistili rozsiahle a vysoko sofistikované laboratórium, určené na pestovanie marihuany, ktoré sa nachádzalo v rodinnom dome v centre mesta Pezinok," uviedli.
Okrem iného zaistili niekoľko desiatok kilogramov sušiny marihuany, veľké množstvo rastlín rodu Cannabis v rôznych štádiách rastu, ako aj technologické zariadenia slúžiace na ich pestovanie, spracovanie a balenie. "Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti naďalej prebiehajú invazívne procesné úkony, ako aj ďalšie úkony trestného konania, nie je možné v tejto chvíli poskytnúť viac informácií," dodali.