Adrian (32) na zadržaný vodičák kašľal: DRZO si sadol za volant, pri policajtoch koktal a ... ešte aj drogy?!

BRATISLAVA - Ulice hlavného mesta sú aj po novom roku plné divokých zážitkov, ktoré polícia niekedy zdieľa aj na sociálnej sieti. Tentokrát sa priamo na cestách stretla s prípadom 32-ročného muža, ktorý sa napriek udelenému zákazu šoférovať rozhodol sadnúť za volant. To však nebolo všetko, pred orgánmi zákona sa totiž rovno priznal k drogám!
VIDEO Policajný záznam zo stretu s vodičom:
Všetko sa to zbehlo, keď policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave počas nočnej služby vo štvrtok 15. januára krátko pred 19:00 hodinou zastavili na Prievozskej ulici v Bratislave vodiča motorového vozidla značky Volkswagen Passat. Ten totiž porušil viaceré ustanovenia zákona o cestnej premávke.
Za volantom nemal ešte rok vôbec sedieť
"Po výzve vodiča na predloženie všetkých potrebných dokladov na prevádzku a vedenie vozidla a následnej lustrácie v policajných databázach bolo zistené, že 32-ročný vodič má príslušným dopravným inšpektorátom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na jeden rok," zistila polícia.
"Kde máte vodičský?" spýtali sa policajti muža, ktorý len zmätočne stál. "Zadržaný alebo zákaz?" pokračovali v otázka. "Zákaz ... asi," vyšlo z muža.
Priznanie bez mihnutia oka
Tu však ešte závažné prehrešky vodiča neskončili. "Ste ochotný sa podrobiť prítomnosti na psychotropné a iné látky? Užili ste nejaké?" spýtal sa príslušník muža. Ten následne bez váhania odpovedá: "Áno ... pervitín, no...".
Jeho priznanie neskôr potvrdili aj odborníci. "Toxikologickým vyšetrením bola potvrdená prítomnosť amfetamínu a metamfetamínu v jeho organizme," popísala polícia.
V danom prípade podľa polície vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, a preto bol vodič obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na príslušné policajné oddelenie. "Tam tamojší poverený príslušník po vykonaní potrebných úkonov vzniesol obvinenie 32-ročnému Adrianovi z Bratislavy za vyššie uvedený trestný čin a umiestnil ho do cely policajného zaistenia. V prípade preukázania viny obvinenému za takéto konanie hrozí trest odňatia slobody až na dva roky," uzavrela polícia.