Vo Veľkom Mederi horela garáž: Jej majiteľ utrpel popáleniny hlavy

TRNAVA/VEĽKÝ MEDER - Vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda) horela vo štvrtok 15. januára garáž. Požiar zasiahol aj zaparkovaný osobný automobil. Majiteľ garáže utrpel rezné poranenia prstov a popáleniny v oblasti hlavy. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Po poskytnutí predlekárskej prvej pomoci bol zranený odovzdaný do starostlivosti zdravotnej záchrannej služby,“ priblížili hasiči. Dôvodom požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Vzniknutá škoda je odhadnutá na 10.000 eur.
„Hasiči zabezpečili miesto zásahu a na lokalizáciu a likvidáciu požiaru nasadili dva vysokotlakové prúdy. Vzhľadom na silné zadymenie zasahovali príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ doplnili s tým, že počas zásahu bola z dôvodu dôkladnej likvidácie požiaru a vylúčenia skrytých ohnísk rozobratá časť konštrukcie garáže.
Po ukončení hasiacich prác miesto skontrolovali termokamerou.