AKTUÁLNE Polícia údajne obvinila vládneho splnomocnenca Petra Kotlára!

BRATISLAVA - Polícia údajne obvinila vládneho splnomocnenca pre prešetrovanie manažovania pandémie covid-19 Petra Kotlára. Obvinenie sa má týkať šírenia poplašnej správy .
O obvinení Petra Kotlára informoval portál pluska.sk s tým, že im ho potvrdil sám Kotlár. „Ale ja som ho ešte nevidel, údajne sa doručilo do Bratislavy, ale ja som ho ešte nevidel,“ povedal.
„Je to na škodu, akurát sa otvoria nové a nové veci,“ dodal. Pre TASR ale povedal, že zatiaľ nemá informáciu o svojom obvinení. „Neviem o žiadnom obvinení. Nemám o tom zatiaľ vedomosť ani oficiálne oznámenie,“ povedal.
Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff uviedol, že zo strany odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave je v súčasnosti aj naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. „Nakoľko vyšetrovanie doposiaľ ukončené nebolo, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a zároveň, aby nedošlo k jeho zmareniu akékoľvek bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť,“ objasnil Szeiff.
Obvinenie má mať okolo 40 strán
V októbri 2025 Krajská prokuratúra v Bratislave potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ako v tom čase uviedla prokurátorka Gabriela Kováčová, konanie je vedené vo veci, obvinenie nebolo vznesené voči žiadnej osobe.„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal trestné stíhanie vo veci pokračovacieho prečinu šírenia poplašnej správy,“ uviedla.
Opozičná strana SaS informovala o začatí trestného stíhania v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. SaS na neho podala trestné oznámenie v marci. Urobila tak potom, ako Kotlár vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Kotlárove vyjadrenia odsúdili odborná verejnosť i zdravotnícke inštitúcie. Poukazovali na to, že Kotlár nepredložil žiadne vedecké dôkazy svojich tvrdení.