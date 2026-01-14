Čelná zrážka dvoch áut má tragickú dohru: Jeden z vodičov v nemocnci ZOMREL! Úlohu zohral aj alkohol

BAJČ - Čelná zrážka dvoch áut, ku ktorej došlo v utorok v obci Bajč má tragickú dohru. 64-rošný vodič jedného z vozidiel dne sv nemocnici svojim zraneniam podľahol.
"Dopravní policajti z Komárna boli včera v poobedných hodinách vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste I/64 v obci Bajč, v Komárňanskom okrese," uviedla polícia.
Vodič vozidla Škoda Octavia pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a povahe vozovky, dôsledkom čoho sa dostal do šmyku a prešiel do protismeru. Tam čelne narazil do protiidúceho vozidla Fiat Ducato. Policajti 36-ročného vodiča vozidla Fiat podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
Oboch mužov museli previesť do nemocnice, kde 64-ročný vodič druhého auta zraneniam podľahol. Dychovú skúšku priamo na mieste nehody v jeho prípade možná nebola. Z odobratého biologického materiálu bolo však následne zistené, že v jeho tele sa nachádza doposiaľ neustálený objem alkoholu, zjavne však prevyšujúci jedno promile. Muž, žiaľ, v nemocnici svojim zraneniam podľahol.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.