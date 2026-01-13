Tvrdá rana pre Turiec! V Martine končí legendárna fabrika: O prácu môže príť až 200 ľudí

MARTIN - Legendárny Závod na výrobu celulózy a papiera v Martine, ktorý začal fungovať ešte v roku 1904, končí. Priamy pokračovateľ niekdajších Turčianskych papierní, firma DS Smith Turpak Obaly pripravuje ukončenie výroby. Vo fabrike pracuje zhruba 200 ľudí.
Papierenská firma DS Smith Turpak Obaly pripravuje ukončenie výroby vo svojej martinskej prevádzke.Oznámenie o utlmení výroby bolo zo strany zahraničného vedenia firmy potvrdené ešte pred Vianocami. Po minulotýždňovom stretnutí manažmentu s odborármi zatiaľ nie je určený presný termín ukončenia prevádzky.
Predseda odborovej organizácie Peter Gráf vysvetlil, že v polovici novembra bol zo strany vyššieho vedenia predložený návrh na zatvorenie prevádzky v Martine. „Následne sme mali počkať na finálnu informáciu, či tento projekt bude schválený. Dňa 19. decembra nám bolo oznámené, že projekt bol schválený a prevádzka v Martine bude zatvorená,“ uviedol.
Na piatkovom stretnutí s manažmentom odborári očakávali presnejšie informácie o priebehu celého procesu. „Informácia zatiaľ nebola odovzdaná, čiže stále sme na tom bode, ako sme boli. Vieme, že prevádzka sa zatvára, ale nevieme, kedy sa celý proces začne a akým spôsobom bude prebiehať. Zjavne to bude dlhodobejšie a nebude to rýchly proces,“ poznamenal šéf odborov.
Podľa jeho slov martinský manažment na stretnutí predložil program opatrení týkajúcich sa zamestnancov, ktorí prídu o prácu. „Dohodli sme sa, že do konca týždňa predložíme náš návrh na úpravu odstupného pre zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie a následne budeme jednať o tomto návrhu. Takisto spoločne riešime aktivity týkajúce sa rekvalifikačných kurzov,“ dodal Gráf s tým, že v martinskej prevádzke aktuálne pracuje približne 200 pracovníkov.
Závod na výrobu celulózy a papiera v Martine začal fungovať v roku 1904. DS Smith Turpak Obaly je priamym pokračovateľom niekdajších Turčianskych papierní. Spoločnosť DS Smith vstúpila do závodu v roku 2015 odkúpením vlastníckeho podielu od jeho predošlého vlastníka, skupiny Duropack AG.