V stredu ráno sa na celom Slovensku môže vyskytnúť hmla: Platí výstraha

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V stredu (5. 11.) ráno sa na celom Slovensku môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa od polnoci do 10.00 h. Informuje o tom na svojom webe.
(Zdroj: shmu.sk)
„Miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížili meteorológovia.