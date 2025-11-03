Meteorológovia varujú pred hustou hmlou v TOMTO kraji: Dohľadnosť môže klesnúť až na 50 metrov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Vo viacerých lokalitách v Banskobystrickom kraji sa môže v pondelok ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia preto vydali pre väčšinu okresov Banskobystrického kraja výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 8.30 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť je podľa nich potenciálne nebezpečná pre dopravné aktivity.
(Zdroj: SHMÚ.sk)