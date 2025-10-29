Oleksander (38) z Ukrajiny vyčíňal ako besný: VIDEO Takto rozmlátil luxusné notebooky v bratislavskom obchoďáku

BRATISLAVA – Agresívny zákazník v predajni s elektronikou v jednom z bratislavských obchodných centier zničil tovar aj zariadenie predajne. Policajti ho museli spacifikovať priamo na mieste. Po incidente skončil v cele a čelí obvineniu z trestného činu poškodzovania cudzej veci.
K incidentu došlo v pondelok 27. októbra krátko pred 18:00 v predajni s elektronikou na Metodovej ulici v Bratislave. Podľa polície sa 38-ročný Oleksander R. z Ukrajiny bzačal správať mimoriadne agresívne.
"Bez akejkoľvek predchádzajúcej príčiny úderom sklenenou fľašou o stôl v predajni poškodil vrchnú časť dosky stola. Následne päsťami udieral do tam vystaveného notebooku, ktorý hodil o zem, prelomil ho a šliapal po ňom. Svojím konaním spôsobil celkovú škodu vo výške takmer 4.500 Eur," uviedol policajný hovorca Michal Szeiff. K zraneniu osôb v súvislosti s incidentom nedošlo.
Privolaná hliadka Policajného zboru muža okamžite obmedzila na osobnej slobode a odviedla ho na policajné oddelenie. Po vypočutí a vykonaní potrebných úkonov mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci. Prípad bol riešený v tzv. „super rýchlom konaní“ a muž skončil v cele policajného zaistenia.