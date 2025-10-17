Milované hory sa mu stali osudné: Jaromír (†43) chodil do Tatier pravidelne! Silné slová užialených priateľov

VYSOKÉ TATRY – Milované hory sa mu stali osudné. Čech Jaromír (†43) sa v utorok vybral na Rysy, išiel sám, v slovenských horách nebol prvýkrát. Tento výlet sa mu však stal osudný. Potom, ako sa prestal ozývať rodine a priateľom, bolo rozbehnuté pátranie, žiaľ, to malo smutný koniec.
Jaromír mal hory rád, svedčia o tom aj jeho príspevky na sociálnych sieťach plné práve záberov z výletov a turistiky v horách, mnohé práve z Tatier. O často dych berúce zábery z výletov do hôr sa delil, mnohé môžete dodnes nájsť v rôznych skupinách určených pre milovníkov hôr.
Do slovenských hôr vyrazil aj osudného 14. októbra, odvtedy sa však nikomu nehlásil a jeho najbližších premkli obavy. „Ešte sa nikdy nestalo, že by sa nikomu neozval. Telefón ma vypnutý,“ uviedol jeho kamarát Richard. Znepokojovalo ho aj to, že Jaromír nebol dlhšie aktívny ani na sociálnych sieťach. „Prosím o akúkoľvek informáciu, horská služba už bola informovaná,“ dodal. Jeho príspevok bol zdieľaný vo viacerých skupinách na sociálnych sieťach venovaných horám.
Rozbehla sa tiež rozsiahla pátracia akcia. "Dňa 15.10.2025 v dopoludňajších hodinách prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc pri pátraní po 43-ročnom Čechovi, s ktorým rodina mala naposledy kontakt 14.10.2025. Údajne sa mal muž pohybovať v oblasti Rysov. Pri pátraní boli využité lokalizačné služby operátora, žiaľ neúspešne. O pomoc bola požiadaná aj letka Ministerstva vnútra SR a záchranári HZS s dronmi, avšak pre nepriaznivé podmienky nebolo možné využiť leteckú techniku. Na pátraciu akciu odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry pozemne," uviedla Horská záchranná služba.
Žiaľ, pri prehľadávaní danej oblasti našli telo hľadanej osoby pod stenou nad Žabími plesami. Ako uviedli, pravdepodobne došlo k pošmyknutiu na zľadovatenom povrchu a následnému pádu približne 300 metrov, pri ktorom muž utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. "Horská záchranná služba chce touto cestou vyjadriť rodine a pozostalým úprimnú sústrasť," dodali.
Správa o jeho tragickej smrti hlboko zasiahla všetkých, ktorí ho poznali. „Bráško, vkĺzol si do môjho života ako blesk z čistého neba. Toľko sme toho za tak krátku dobu zažili, že by som mohol napísať knihu. Mali sme spolu plány, ktoré už neuskutočníme. Sľubujem ti, že na Gerlach vyleziem s tvojou fotkou vo vrecku. Budeš v mojom srdci tak dlho, ako tu budem. Šťastnú cestu, bráško,“ napísal Jaromírov kamarát Richard. Práve on zburcoval na sociálnych sieťach ľudí a dal medzi prvými vedieť, že jeho kamarát išiel do hôr a nikomu sa neozýval. Verejnosť prosil o pomoc a akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť nezvestného muža nájsť. Žiaľ, vo štvrtok popoludní bolo jasné, že mladému mužovi sa už pomôcť nedá.
„Kamarát, odpočívaj v pokoji. Mrzí ma, čo sa stalo, Budem na teba spomínať v dobrom,“ napísal ďalší z Jaromírovych kamarátov, Ján. „Úprimnú sústrasť celej rodine a všetkým priateľom. Jardo, kamarát môj, nech ti je zem ľahká. Bol si skvelý človek, rád som ťa spoznal. Odpočívaj v pokoji,“ napísal ďalší z jeho priateľov.
Na horách už vládne zima, buďte opatrní
Horská záchranná služba opätovne upozornila návštevníkov hôr, že aj napriek skutočnosti, že oficiálne panuje na horách ešte letná sezóna, tak vo vyšších polohách v jednotlivých pohoriach prevládajú zimné poveternostné podmienky s výskytom súvislej snehovej pokrývky a zľadovateným povrchom. „Pre bezpečný pohyb v takýchto podmienkach je nutné byť vybavený mačkami (v nižších polohách môžu stačiť retiazkové, vo vyšších polohách použitie retiazkových mačiek dôrazne neodporúčame). Vo vysokohorskom teréne odporúčajú horskí záchranári okrem mačiek aj cepín a najmä skúsenosti s pohybom v takýchto podmienkach,“ uviedli.
Prízvukovali, že sneh a hlavne ľadová vrstva spôsobujú ťažkosti najmä pri zostupe. „Myslite preto na to už pri vašej ceste na vrchol. To, že cesta je cieľ, sa možno stalo už akýmsi klišé. No práve s rešpektom a zodpovednosťou sa vedieť vrátiť, otočiť sa počas turistiky, vám môže zachrániť život,“ dokázali návštevníkom hôr.