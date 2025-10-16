Napätie pre skládku! Starosta obce na Záhorí žiada rázne riešenie: Smeti si do obývačky neuložíme

MOKRÝ HÁJ - David Schiller, starosta obce Mokrý Háj, odoslal oficiálny list adresovaný primátorke Skalice. Poukazuje v ňom na fakt, že kapacita skládky je už takmer vyčerpaná a miestni občania odmietajú akékoľvek ďalšie zaťaženie. Snaha starostu iniciovať odborný dialóg bola prerušená aktivistami a politikom Miroslavom Sujom z hnutia Republika.
Vedenie obce Mokrý Háj, prostredníctvom listu, oficiálne upozornilo skalické mestské zastupiteľstvo na pretrvávajúci problém skládky komunálneho odpadu, ktorá sa nachádza priamo na ich katastrálnom území. David Schiller zdôrazňuje, že skládka slúži na ukladanie odpadu zo Skalice už vyše tri dekády. Táto situácia vedie k narastajúcemu napätiu medzi obyvateľmi Mokrého Hája, ktorí striktne odmietajú buď rozširovanie, alebo zvýšenú záťaž.
„Rozumieme tomu, že odpadové hospodárstvo je zložitá téma vyžadujúca kompromisy, no musím otvorene povedať, že medzi našimi obyvateľmi rastie frustrácia a nesúhlas. Ľudia dlhodobo znášajú dopady odpadovej politiky, ktorá sa ich každodenne dotýka,“ uviedol starosta David Schiller k aktuálnej situácii.
Starosta zároveň potvrdil, že obec pozorne sleduje diskusiu v Skalici týkajúcu sa prípadnej výstavby novej spaľovne odpadu. Hoci sa Mokrý Háj k tomuto zámeru zatiaľ nechce vyjadrovať, považuje za kľúčové neodkladne začať konštruktívny dialóg o budúcom smerovaní nakladania s regionálnym odpadom.
Na nedávnom verejnom prerokovaní zámeru vybudovať Centrum ekologického hospodárstva sa starosta Schiller pokúsil vyzvať účastníkov k vecnému rozhovoru. Jeho zámer bol však zmarený, keďže do diskusie vstúpili aktivistka Želmíra Macháčková a politik Miroslav Suja (Republika).
Konkrétne, keď starosta požiadal renomovanú odborníčku z Technickej univerzity v Košiciach o porovnanie vplyvov skládok s modernými zariadeniami ZEVO, aktivistka Želmíra Macháčková jej odmietla udeliť slovo so slovami: "Pani profesorka nemusí vôbec odpovedať, my tu riešime spaľovňu.“
Následne sa mikrofónu chopil Suja a vyhlásil, že: "Vieme odpoveď pani profesorky a na to nepotrebujeme byť ani profesori, aby sme vedeli, že toto (mechanicko-biologické uloženie odpadu) je lepšie.". Toto vyhlásenie si vyslúžilo búrlivý potlesk časti skalických občanov.
Mokrý Háj teraz nalieha na mesto Skalica, ako na dlhoročného partnera, aby pristúpilo k odbornému a konštruktívnemu dialógu o ďalšom postupe v tejto citlivej záležitosti. Vedenie obce je presvedčené, že súčasný stav je dlhodobo neudržateľný a vyžaduje si hľadanie nových riešení. Samospráva dokonca vážne prehodnocuje, ako bude skládka fungovať ďalej, pričom v liste primátorke spomína aj možnosť obmedzenia či úplného zastavenia dovozu odpadu z iných obcí.
„Nie je to ľahké rozhodnutie, ale cítim, že prišiel čas o tejto otázke hovoriť otvorene,“ uzavrel starosta Schiller.